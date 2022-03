Peachlyfe (Foto: Presse)

Nachdem Berghain und Panorama Bar bereits am vergangenen Wochenende ihre Tore geöffnet hatten, finden ab nächster Woche auch wieder Veranstaltungen in der Kantine am Berghain statt. Am Samstag, den 19. März macht die BINÄR-Reihe den Anfang. Auf dem Line-up stehen Frank Heise von Space Trax, Peachlyfe und Vixen von Lobster Theremin und Pareka von BINÄR.

Die Partyreihe BINÄR basiert auf dem Begriff der Binärität, von dem sich Gruppe aber abgrenzt: „[I]n der Gesellschaft steht [Binärität] für die Idee der binären Geschlechter – männlich und weiblich –, was wohl die populärste Definition des Begriffs binär ist. In der Funktionsweise des binären Systems steht allem Binären etwas Non-Binäres entgegen, eine strenge Sicht auf Gesellschaft wird ergänzt durch kulturellen Wandel, wie wir ihn derzeit erfahren – die Gesellschaft, in der wir leben, wird erweitert durch etwas Neues, etwas Breiteres, etwas Einladenderes, Offeneres, non-binäre Lebensweisen. Die BINÄR-Reihe läd uns und dich zur Koexistenz, zum Loslassen und zur Ausdrucksfreiheit ein, wer auch immer du sein magst. […] Die Veranstalter möchten einen inklusiven Raum bieten, in dem gesellschaftliche Normen abgelegt werden können, zumindest für den Moment. Mit dieser Art der Dualität soll sich der Zufluchtsort vom Alltag öffnen.”

GROOVE präsentiert: BINÄR 1010010

Termin: Samstag 19.03.2022, Beginn: 23:59

Ticketpreis: 13,00 Euro an der Abendkasse