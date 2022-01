Skee Mask (Foto: Presse)

In einem Facebook-Statement gibt der Münchner Produzent und DJ Bryan Müller alias Skee Mask bekannt, dass seine Musik in Zukunft nicht mehr auf der weltweit größten Musik-Streaming Plattform zu finden sein wird. Grund hierfür ist der kürzlich abgeschlossene Deal zwischen der Investmentfirma von Spotify CEO David Ek und dem Rüstungsunternehmen Helsing.

Skee Mask schreibt, dass Spotify sich damit aktiv dagegen entscheide, Menschen miteinander zu verbinden, was seiner Ansicht nach das Ziel von jeder*m Musiker*in sein sollte. Ferner gibt er an, seine Musik auf der Plattform wieder verfügbar zu machen, sobald sich das Unternehmen ehrlicher und respektvoller gegenüber den Künstler*innen zeigt, die es mit Content füttern. Darüber hinaus erteilt er seinen Fans die Erlaubnis, seine Musik im Notfall illegal herunter zu laden:

“If you really don’t have the money to listen to my music in any other way, feel free to digitally steal it anywhere, but don’t give your last penny to such a wealthy business that obviously prefers the development of warfare instead of actual progression in the music business.”