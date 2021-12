Oscar Mulero (Foto: Paul Krause)



Oscar Mulero hat in den letzten 30 Jahre eine beeindruckende Karriere auf die Beine gestellt. Nachdem er sich Ende der 1980er Jahre einen immer größeren Namen als DJ und Produzent machte, gründete er 2000 sein eigenes Label Warm Up. 2004 folgte auch schon sein zweites Label PoleGroup. Nebenbei betreibt er den Madrider Club Omen und ist auch immer wieder in den begehrtesten Clubs Europas, dem Berghain etwa oder dem Tresor, zu Gast.

Stilistisch ist der Madrider dem etwas härteren Techno zuzuordnen. Er liefert schnelle, organische Tracks für die energetischen Momente während der Peaktime, dem Zenith einer Tanznacht. Bereits in seinen Charts von 2001 spiegelt sich diese Affinität wieder. So sind da temperamentvolle Stampfer zu finden, etwa von Harvey Lanes Husk EP oder Surgeons „Definition Mix” von „Why? + For Whom?” von Steve Bicknell. Auch Künstler seiner Labels wie Christian Wünsch reihen sich in die technoide Auflistung ein mit einer Veröffentlichung aus dieser Zeit, mit „Quantum Tunneling”, das auf Palicavonz Vreca erschienen ist.

Im Vergleich dazu bieten Pacou und Karakter ein etwas ruhigeres Intermezzo: Die Indigo EP von Karakter tanzt mit perkussiven Rhythmen aus der Reihe, und Pacous Track „Rio Sketches Part 2” setzt eine housige und entspannte Note. Die Spitze der Platzierung belegt Oscar Mulero mit gleich zwei Tracks von Regis mit einem Remix von „Weakness” und mit „Penetration”.

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE Ausgabe #73 oder in unserem Heft-Archiv.