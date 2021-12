Fotos mit freundlicher Genehmigung des jeweiligen Unternehmens

Im Herbst und Winter 2020 dachten viele, die Talsohle sei schon erreicht. Jetzt kann es nur besser werden. Doch tatsächlich war die Situation 2021 für das Nachtleben in vielerlei Hinsicht vernichtender als im Vorjahr, auch wenn wir mittlerweile über das Privileg verfügen, unsere individuelle Gesundheit durch Impfungen zu schützen. Allerdings ist bis heute ist nicht klar, auf welches New Normal wir uns einzustellen haben, auf welchem Niveau sich unsere Industrie konsolidieren wird.

Als GROOVE haben wir verfolgt, personell geschrumpft, was von der Club- und Festival-Landschaft übrig geblieben ist. Dabei bot sich uns ein widersprüchliches Bild. Manche stellten mit bewundernswerter Energie viel auf die Beine, andere verfielen in nachdenkliche, bisweilen grüblerische, melancholische und wütende Zustände. Und andere wendeten sich ganz von der Musik ab, erkundeten andere Karrierewege.

Allerdings hat die Pandemie wie alles zwei Seiten, und so erlebten wir 2021 wie schon im Vorjahr eine kreative Explosion, die zu zahllosen künstlerisch außergewöhnlich gewagten und freigeistigen Veröffentlichungen führte. Nicht nur deshalb sind wir gespannt darauf zu erfahren, wie ihr das Musikjahr erlebt habt. Und natürlich wollen wir auch wissen, ob bei euch die düstere Stimmung dominiert hat oder die Erinnerungen an die wenigen Festivals im Sommer und die Clubnächte der vergangenen zwei Monate überwiegen.

Um euch das Ausfüllen des Polls zu versüßen, haben wir auch dieses Jahr eine Reihe hochkarätiger Preise zusammengestellt. Bücher und Plattenpakete, die euch einen intensiven Einblick in die Arbeit unserer liebsten Labels ermöglichen, Noise-Cancelling-Kopfhörer, um die Musik ungestört zu genießen, und Musiktechnik, um eure eigene Kreativität zu befeuern.

Am Ende des Polls, der euch nicht mehr als 15 Minuten eurer wertvollen Zeit kosten sollte, sucht ihr euch dann die Gewinne aus, die euch den Mund besonders wässrig machen. Der Poll läuft bis zum Sonntag, den 19. Dezember.

Urban Drivestyle UDX 204 250W

E-Bike

Du wolltest schon immer mal ein E-Bike fahren, das zu deinem urbanen Lebensstil passt, stylisch aussieht und nachhaltig produziert ist? Dann bist du bei den retrofuturistischen und multifunktionalen E-Bikes von Urban Drivestyle richtig.

Urban Drivestyle wurde 2016 auf Mallorca gegründet, ursprünglich als Fahrradverleih. Die Macher konnten auf dem Markt keine hochwertigen und hochfunktionalen E-Bikes ausfindig machen, die dem Design-Anspruch von Urban-Drivestyle-Gründer sowie Produktdesigner (und Fahrrad-Fan seit frühester Kindheit) Ossian Vogel gerecht wurden, weshalb sie ihre Räder kurzerhand selbst produzierten.

So entstand auch der einzigartige Look des neuesten Bikemodells aus dem Hause: Die UDX bewegt sich zwischen BMX-Rad und Beach-Cruiser, der so schnell zu einer Instagram-Sensation wurde wie das erste Modell und Flaggschiff UNI MK Classic, das an die alten Simson- und Bonanza-Bikes erinnert. Bei dem Urban-Drivestyle-Feeling geht es nicht nur darum, cool auszusehen, sondern auch darum, sich entspannt durch die Straßen zu bewegen – mit einem motorisierten Gefährt, auf dem auch Kind, Hund und Einkäufe Platz haben – und das sogar Autofahrer*innen respektieren.

Seit 2018 werden alle Bikes von Urban Drivestyle in Berlin von Hand zusammengeschraubt – und das zu 100 Prozent custom. Ausgestattet mit 4×20 Zoll fetten Reifen, dem Hardtail-Rahmen sowie der unverkennbaren Optik ist das UDX 204-Modell von Urban Drivestyle ein absoluter Blickfang. Preis: 1.990 Euro.

urbandrivestyle.de

Native Instruments KOMPLETE 13 ULTIMATE Collector’s Edition

VST-Sammlung

Schon seit mehr als 25 Jahren kommt kaum ein*e Musiker*in ohne Soft- und Hardware von Native Instruments aus. Egal, ob es sich um die DJ-Software TRAKTOR, die Production Workstation MASCHINE oder um die zahllosen VST-Instrumente aus der KOMPLETE Reihe handelt. Native Instruments definiert in vielen Fällen den Industriestandard.

Im Paket KOMPLETE 13 hat die Kreuzberger Firma ihr gesamtes Spektrum digitaler Geräte in einer eigenen Edition zusammengefasst, die grenzenlose künstlerische Freiheit bietet. Dazu gehören die Flaggschiff-Synths, eine Reihe von Sample-Instrumenten, ein Spektrum von Effekten, die bahnbrechenden Orchester-Librarys, Profi-Tools wie MASSIVE X, ARKHIS, SYMPHONY SERIES, CREMONA QUARTET und unglaubliche 73 Expansions. Ein zusätzliches Highlight des Pakets ist die neue Version des Multi-Effekt-Racks und Amp-Emulators GUITAR RIG 6 PRO.

Die Collector’s Edition beinhaltet auch Plattformen, mit denen du eigene Geräte entwickeln und so deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Diesen Synthese-Bereich deckt REAKTOR 6 ab – mit einer flexiblen modularen Umgebung für die Entwicklung von Synths, Effekten und anderen Geräten.

Einziger Wermutstropfen: Einzeln gekauft würde das Paket happige 17440 Euro kosten. Aber natürlich weiß Native Instruments, dass die Musiker*innen-Community in den letzten zwei Jahren zu kämpfen hatte – und reduziert den Preis im Paket um mehr als 90 Prozent. UVP: 1.599 Euro.

native-instruments.com

Bitwig Studio 4

Digital Audio Workstation

Mit Bitwig Studio startete vor sieben Jahren eine relativ neue Digital Audio Workstation mit flexiblen Tools und einem schlanken Workflow. Die vierte Version kommt unter anderem mit Comping als klassischer DAW-Funktion, Operatoren und dem sogenannten Expression Spread im Bereich der Modulationsmöglichkeiten.

Von Anfang an punktet Bitwig mit seiner intuitiven Bedienbarkeit. Amateur*innen und Profis loben immer wieder den flüssigen Workflow, für den keine mühevolle Einarbeitung notwendig ist. Der Clou der Software liegt in der Integration aller wichtigen Klangbausteine, deshalb geht Bitwig auch sehr schonend mit den Ressourcen deines Laptops um. Bitwig ist anpassungsfähig: Fast alle gängigen Controller können genutzt werden. Trotz umfangreicher Modulations-, Automations- und Editiermöglichkeiten ist Bitwig keine Digital Audio Workstation für Postproduktion und Mastering, sondern eine Suite, die dich dazu inspiriert, kreativ freizudrehen. Wir verlosen eine Voll-Lizenz der einzigartigen Produktions- und Performance-Software. UVP: 379 Euro.

Ableton Live 11 Standard

Digital Audio Workstation

Zweifellos ist Ableton Live eine, wenn nicht die beliebteste DAW in der elektronischen Musik. Dank ihrer intuitiven Bedienbarkeit gilt das für digitales und analoges Produzieren. Die aktuellste Version, Live 11, wurde mit diversen neuen Features ausgestattet. Beispielsweise lassen sich mit ihr mehrere Spuren eines Audio- oder MIDI-Tracks in einzelne Aufnahmen gliedern. Außerdem finden sich zahlreiche neue Effekte wie der Hybrid Reverb oder der Spectral Resonator. Interessant auch der MPE-Support, der es Musiker*innen erlaubt, mit ihrer Hardware gleich mehrere Parameter einer einzelnen Note gleichzeitig anzusteuern. UVP: 349 Euro.

ableton.com

u-he Hive 2.1

Soft-Synth

Du kannst dein ganzes Studio nicht immer mit dir rumtragen und magst es, mobil nur mit deinem Laptop Musik zu machen? Dann könnte der Hive 2 Synthesizer von u-he das Richtige für dich sein. Seit 20 Jahren bringt u-he Plugins und Software-Synths auf den Markt. Mit dem Synthesizer Hive 2 bietet die Bit-Schmiede die überarbeitete Version des erstmals 2015 erschienenen VST-Plugins. Dabei glänzt dieser Synthesizer mit seiner simplen Benutzeroberfläche und starkem Sound bei minimalem Zugriff auf die Prozessorleistung. Das Kernstück des Synths bilden zwei Oszillatoren, die die Benutzer*innen aus jeweils neun verschiedenen Schwingungsformen auswählen lassen. Bemerkenswert ist außerdem die Sound-Bibliothek mit über 2300 Preset-Sounds. Die aktuelle Hive-Version 2.1. enthält außerdem jede Menge neue Wavetables. UVP: 149 Euro.

u-he.com

IK Multimedia – I Rig Stream Pro

D/A-Interface

Du willst in Deinem Studio analoge und digitale Klänge in den Rechner spielen, um sie dort zu editieren? Dann kommt das iRig Stream Pro wie gerufen. Mit dem smarten schwarzen Kästchen ist es ganz leicht, alle deine Audioquellen anzuschließen und sie an eine Streaming- oder Aufnahme-App weiterzuleiten. Das können beispielsweise ein Studiomikrofon oder eine Gitarre über die XLR/ 1/4″-Kombibuchse sein. Ebenso kannst du DJ-Decks oder ein Keyboard über die Stereo-Cinch-Eingänge hinzumischen, während du Kopfhörer zum Abhören und als zusätzlichen Mikrofon-/Line-Eingang nutzt. Und sogar Smartphones, Tablets oder Laptops kannst du an diese Box anschließen. UVP: 239 Euro.

ikmultimedia.com

Pioneer DJ DDJ-200

DJ-Controller

Bock aufzulegen, aber keinen Bock auf zu komplizierte Geräte? Mach deine ersten Schritte als DJ mit dem einfach zu bedienenden DJ-Controller DDJ 200 von Pioneer. Von Vorteil gegenüber größeren Modellen ist das geringe Gewicht und das kompakte Design. Nichtsdestotrotz ist der Controller mit professionellen Funktionen ausgestattet und beim Auflegen kannst du sogar deine Tracks direkt von deinem Smartphone und deinem PC/Mac abspielen. Außerdem hilft dir die WeDj App für das iPhone mit Tutorial-Funktionen deine Mixing-Skills zu tweaken. Wenn du damit fertig bist, werden deine Hände zwischen den Jogwheels, Knöpfen und Tasten des DDJ-200 hin- und herfliegen – und deine Crew wird ganz schön staunen. UVP: 141 Euro.

pioneerdj.com

Nation of Gondwana 2022

Festivaltickets

Der vergangene Festivalsommer war kurz, aber süß, und die Nation of Gondwana gehörte zu den Highlights dieser vergleichsweise unbeschwerten Zeit. Die Privilegierten, die eines der raren Tickets ergattern konnten, durften dort drei Tage lang hemmungslos feiern. Was könnte mehr Vorfreude machen, als sich jetzt schon zwei Tickets für die 28. Nation of Gondwana zu sichern? Das Festival findet vom 22. bis zum 24. Juli 2022 statt. Freut euch jetzt schon auf hedonistische Tage in Grünefeld und auf ein unvergessliches Set eurer Lieblings-DJs. Wir verlosen 1×2 Tickets einschließlich KFZ, falls Bedarf ist. Ticketpreis 2020: ca. 180 Euro.

pyonen.de

Lighthouse 2022

Festivaltickets

In den letzten Jahren hat sich das Lighthouse Festival als feste Größe in der Szene etabliert. Die österreichischen Organisatoren vereinen Jahr für Jahr eine entspannte Atmosphäre im kroatischen Lanterna mit ambitionierten Bookings – eine Formel, die funktioniert. Das Line-up ist noch nicht bekanntgegeben worden, aber zweifellos treffen sich vom 25. bis 30. Mai 2022 zahllose namhafte Künstler*innen. Mit etwas Glück bist du dabei, wenn sich im nächsten Frühsommer das tanzfreudige Publikum vor den Stages am Sandstrand versammelt. Wir verlosen 1×2 Festivalpässe ohne Unterkunft. Ticketpreis 2019: ca. 400 Euro.

lighthouse.tv

Time Warp 2022

Festivaltickets

Als eines der größten und langjährigsten Techno-Spektakel der Welt ist die Time Warp ein Hotspot für tausende von Raver*innen, die ihre jährliche Pilgerreise nach Mannheim antreten. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Time Warp von einer lokalen Attraktion zu einem internationalen Riesen entwickelt, mit mehreren internationalen Ausgaben in Städten wie New York, Utrecht und Mailand. Nachdem das Festival am üblichen Termin im April 2020 und 2021 nicht stattfinden konnte, wird 2022 in der Maimarkthalle wieder ordentlich gefeiert – mit von der Partie sind Amelie Lens, Carl Cox, Nina Kraviz oder Helena Hauff. Save the Date! Wir verlosen 1×2 Tickets für die Time Warp 2022 in Mannheim am 02.04.22. Ticketpreis: 75 Euro.

time-warp.de

Philips Fidelio X3

Noise-Cancelling-Hifi-Kopfhörer

Den Konzert- oder Clubsound nach Hause bringen? Das klappt leider nicht immer so, wie man sich das wünscht. Der Fidelio X3 Kopfhörer von Philips leistet jetzt genau das. Mit einem breiten, natürlichen Raumklang in Verbindung mit einem kraftvollen Bass liefert der Hi-Fi-Gigant ein neues Aushängeschild im Bereich der kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörer. Eine hochwertige Leder- und Metallverarbeitung, dabei eine schlichte schwarze Farbe und ein federleichter Tragekomfort formen einen stilvollen Allrounder – egal, ob du dir damit wilde Breakbeats gibst oder entrückte Neoklassik. UVP: 349 Euro.

philips.com

Sony WF-1000XM4

In-Ear-Kopfhörer

Wer möchte nicht ungestört Musik hören, beim Sport, in einem lauten Zug oder zu Hause. Dieser kabellose In-Ear-Kopfhörer von Sony bietet ein außergewöhnliches und individuelles Hörvergnügen. Die WF-1000XM4 setzen mit branchenführendem Noise-Cancelling und der Audioqualität neue Maßstäbe. Sie sind für alle Ohrformen geeignet und bieten ein individuell angepasstes Hörerlebnis. UVP: 279 Euro.

sony.de

Carhartt Philis

Damen-Backpack

Mit dem Camo-Muster verbindet der Philis-Rucksack von Carhartt roughe Neunziger-Authentizität mit der slicken Professional-Attitude, die die Marke geprägt hat. Das smarte Accessoire besteht aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Duck-Canvas aus Polyester, verfügt über ein ungefüttertes Hauptfach mit Reißverschluss und Klappe, eine gepolsterte Laptop-Innentasche und einen verstellbaren Schultergurt für maximalen Komfort. Es kommt in einer Einheitsgröße. UVP: 89 Euro.

FILA REGGIO 90S

Herren-Sneaker

Wir verlosen diesen kleidsamen Herren-Sneaker von FILA. Im REGGIO 90S Sneaker ist atmungsaktives Textil mit verschiedenen Leder-Overlays zu einem bunten Colorway mit 90s-Vibes verarbeitet. Dabei ermöglicht die Zwischensohle hohen Tragekomfort, die eure Füße auch in langen Nächten nicht müde werden lässt. Wir verlosen ein Exemplar in der Größe 45. UVP: 80 Euro.

MLB Boston Red Sox Heritage Script

Sweatshirt

Das Major-League-Baseball-Sweatshirt kommt in cremeweiß, wurde aus weichem Baumwollmaterial hergestellt und ist in einer Regular-Fit-Passform geschnitten. Besondere Akzente setzt es mit stylischen Streifendetails und einem gerippten Rundhalsausschnitt. UVP: 49 Euro.

mlbshopeurope.com

Jago_sausagedog

Dackelschal

Bekanntermaßen ist der Hund der beste Freund des Menschen, für Dackel gilt das aufwendigen empirischen Untersuchungen zufolge ganz besonders. Nur logisch, dass der sausage dog besonders im Winter als wärmendes Accessoire um den Hals gehört – natürlich nicht ausgestopft, sondern als Schal in vier extrem geschmacksbewussten Farbvarianten. Noch logischer, dass sämtliche Schals für diese Saison schon seit geraumer Zeit ausverkauft sind, doch ihr habt Glück: Im Leser*innenpoll könnt ihr jeweils einen der vier wärmespendenden Vierbeiner gewinnen. Zugriff! Bzw.: Wuff! UVP: 30 Euro.

jagodackelschal.myshopify.com

Ucon Acrobatics x Cee Cee Hajo

Backpack

Kaum jemand versteht den Berliner Lifestyle so gut wie Cee Cee. Deshalb widmet sich Ucon Acrobatics gemeinsam mit dem Berliner Newsletter-Magazin dem Lebensgefühl der Metropole. Zur Anlass des 20. Jubiläums des Taschen-Labels ist Ucon Acrobatics x Cee Cee eine Hommage an Berlin aus Berlin, weit über die Grenzen der Stadt hinaus.

Ucon Acrobatics, das Berliner Label für Taschen und Rucksäcke aus recycelten innovativen Materialien, feiert seinen 20. Geburtstag. Der Antrieb der Gründer war aber schon immer: für den urbanen Menschen in der Stadt Produkte zu entwerfen, die minimalistisch und funktional im Design sowie nachhaltig in der Produktion sind. Diese Botschaft kommt an: Heute verkaufen über 500 Stores in 34 Ländern weltweit die Taschen und Rucksäcke von Ucon Acrobatics. UVP: 99,99 Euro.

ucon-acrobatics.com/

Electronic Beats

Buch

Electronic Beats hat sich in den letzten 20 Jahren als eine der zentralen Plattformen der elektronischen Musikkultur etabliert. Zum Jubiläum veröffentlichen die Macher*innen ein Buch über Musik, Kultur, digitale Räume und die einzigartige Marke. Electronic Beats reflektiert den eigenen Werdegang und spürt seiner Rolle in der Geschichte der elektronischen Musikkultur nach. Mit Beiträgen von Honey Dijon, Ellen Allien, Dixon und diversen anderen Künstler*innen, Fotograf*innen und Autor*innen wird diese Reise authentisch und tiefgreifend erzählt. Wir verlosen drei Exemplare des Buchs. Buchhandelspreis: 34 Euro.

electronicbeats.net

Hypnotised: A Journey Through Trance Music (1994 – 2005)

Buch

In Zusammenarbeit mit dem Label Black Hole veröffentlicht der Amsterdamer Platten- und Buchladen Mary Go Wild eine Enzyklopädie der Musik des Millenniums schlechthin. Weltweit war Trance in den 1990ern und frühen 2000ern ein Riesending, der Euphorie und dem Optimismus der Zeit vor der Jahrtausendwende geschuldet. Er brachte nicht nur wichtige, zeitlose Stücke hervor, sondern beeinflusste auch die elektronische Musik, die danach folgen sollte, maßgeblich.

Auf 322 Seiten behandelt das Buch enzyklopädisch die globale Trance-Bewegung in ihren wichtigsten Jahren. Es deckt dabei nahezu sämtliche essenziellen Alben, Labels und Veröffentlichungen ab und gibt mit exklusiven Fotos und tiefergehenden Interviews einen profunden Einblick. Begleitend erscheint die Compilation Hypnotised – A Journey Through Dutch Trance Music mit fast vier Stunden Musik. Wir verlosen drei Exemplare des Buches. UVP: 22,50 Euro.

Wolfgang Tillmans – A Reader

Buch

Die einzigartige Beziehung zwischen Clubmusik und der Identität der Feiernden hat Wolfgang Tillmans wie kein anderer Fotograf festgehalten. Mittlerweile sind zahllose Bildbände von ihm erschienen. A Reader ist die erste umfassende Sammlung von Interviews und Schriften eines Künstlers, für den die Sprache schon immer ein wichtiges Mittel des kreativen Ausdrucks war. Chronologisch geordnet, spiegeln die Texte Tillmans’ Denken über Fotografie, Musik, Politik, Nachtleben, Astronomie, Spiritualität und Aktivismus wider. Das Buch, bestehend aus 368 Seiten und 100 Illustrationen, wird vom New Yorker Museum of Modern Art veröffentlicht. UVP: 45 Euro.

artbook.com

Mattia Zoppellaro – Dirty Dancing

Bildband

Der italienische Fotograf Mattia Zoppellaro hat in dieser Sammlung atemberaubende Bilder der europäischen Free-Party-Szene in ihrer berauschendsten Phase von Ende der 90er bis Anfang der 2000er Jahre dokumentiert. In Zusammenarbeit mit dem Label Klasse Wrecks und dem Studio We Make It ist das Buch eine Hommage an die ikonischen Gesichter, an die behelfsmäßigen Tanzflächen, die zusammengezimmerten Soundsysteme und wilden Frisuren, die zum Symbol der legendären Bewegung geworden sind. In unserem modernen Zeitalter dient Dirty Dancing als nostalgische Erinnerung an eine nicht allzu ferne Vergangenheit, in der die Freiheit im Vordergrund stand, zu tanzen, wann und wo man wollte, ohne Rücksicht auf uniformierte Erwartungen. Preis: 40 £.

klassewerks.com

Cocoon

Platten- und Merch-Paket

Vinyl:

COR12169 – Jonathan Kaspar – Invert Drift 12“

COR12170 – Sven Väth – Feiern 12“

Merch:

Das Feiern-T-Shirt

HHV

Plattenpaket

Vinyl:

Kiosque Of Arrows 2 compiled by Tolouse Low Trax (Bureau B)

Madlib – Sound Ancestors (Madlib Invazion)

Ross From Friends – Tread (Ninja Tune)

The Bug – Fire (Ninja Tune)

WAMONO A to Z Vol. III – Japanese Light Mellow Funk, Disco & Boogie 1978-1988 selected by DJ Yoshizawa Dynamite & Chintam (Wamono A To Z)

hhv.de & hhv-mag.com

Hyperdub

Plattenpaket

HDBLP056 Loraine James – Reflection ‎LP

HDBLP057 Fatima Al Qadiri – Medieval Femme LP

HDBLP058 Foodman – Yasuragi Land LP

HDBCD059LP Proc Fiskal – Siren Spine Sysex LP

Kalahari Oyster Cult

Plattenpaket

Vinyl:

OYSTER20 Helium – The Works EP 2×12″

OYSTER29 Syzygy Vs Luke Warmwater Vs Fluid – Tri-Phase EP 12”

OYSTER30 SW. – myDEFINITION ‎LP

OYSTER31 Cleveland – Golem ‎12″

OYSTER33 Junes – Shifting Sands ‎12″

OYSTER34 Sansibar – Sans Musique ‎2xLP

OYSTER36 Liquid Earth – Scope Zone ‎12″

Live At Robert Johnson

Plattenpaket

Vinyl:

Playrjc067 – ​​Perdu – Soaring Flight

Playrjc069 – Robert Dietz – Schnups EP

Playrjc071 – Felice – Infinite Suburbia

Playrjc073 – Die Neue Zeit – Wir Sind Die Neue Zeit

Playrvn001 – Live At Robert Johnson & Riotvan

Mute

Plattenpaket

Je eine LP von:

STUMM 451 – Nicolas Bougaïeff – The Upward Spiral

STUMM 463 – Alessandro Cortini – Scuro Chiaro

STUMM 471 Sunroof – Electronic Music Improvisations vol. 1

CABS30 – Cabaret Voltaire – Shadow Of Fear

CABS32 – Cabaret Voltaire – Bn9drone

Je eine CD von:

STUMM 456 – Visionist – A Call to Arms

CCEAR1 – Chris Carter – Electronic Embient Remixes 1 & 3

Und als Bonus zwei Releases von XXIM Records:

Ed Carlen – Grains of Gold

Stimming & Lambert – Positive

Ninja Tune

Plattenpaket

ZEN261 Bicep – Isles

ZEN272 Leon Vynehall – Rare, Forever

ZEN274 DJ Seinfeld – Mirrors

ZEN275 The Bug – Fire

BF113 Ross From Friends – Tread



Ostgut Ton / A-TON

Plattenpaket 1

Vinyl:

A-TON LP11 Emeka Ogboh – Beyond The Yellow Haze

OSTGUTLP36 Fünfzehn + 1

Ostgut Ton/ A-TON

Plattenpaket 2

Vinyl:

A-TON LP12 Bonking Berlin Bastards

OSTGUTLP35 JASSS – A World Of Service

Download Code:

OSTGUTCD50 Digital Fünfzehn + 1



Nous’klaer

Plattenpaket

NOUS021 – Lawrence Le Doux – Compassion Lake 12″

NOUS022 – Sweepsculp (aka upsammy) – Sweepsculp 12″

NOUS023 – Mary Lake – Askim ‎12″

NOUS024 – Kems Kriol – Equanimity ‎12″

NOUS025 – Nadia Struiwigh – Oooso ‎12″

NOUSLP005 – Amandra x Mattheis – Lettre Ouverte 2×12″

NOUSLP006 – Martinou – Rift ‎3×12″

NOUSSS21 – Various Artists – Nous’klaer Summer Sampler ’21 ‎2×12″

NOUSWS4 – Eversines – Companionship EP 2″

OEMOEMENOE5 – Meetsysteem – Cr-GO LP

OEMOEMENOE6 – Nadia Struiwigh – Pax Aurora LP

Midgar

Platten- und Merch-Paket

Vinyl:

natural/electronic.system. – Mýthos 2xLP

Susumu Yokota – Acid Mt. Fuji 2xLP

Merch:

Acid Mt. Fuji – Jutebeutel

Mýthos–Snake–Shirt

Running Back

Plattenpaket

RB085.3 One Swallow Doesn’t Make A Summer Part 3 12“

RB96 Bella Boo – Let’s Go Out 12“

RB103.1 Perel – Star 12“

RBDC07 Love Club – Das Rote Haar 12“

RBB05 Manuel Tur – Rhythm Trainz Vol. 3 2×12“

Seilscheibenpfeiler

Plattenpaket

SSPB017 Fundamental Knowledge – 1994-11

SSPB018 Marcel Dettmann – Command

SSPB019 Fundamental Knowledge – 1994-20/3

SSPB020 FJAAK – Identity

SSPB Slipmat