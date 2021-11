Four Tet (Foto: Text Records)

Domino Records hat die drei Four-Tet-Alben – Pause, Rounds und Everything Ecstatic – aus den Streaming-Diensten entfernt. In einem umfassenden Tweet schreibt Kieran Hebden, der sich hinter diesem Alias verbirgt, er wäre eine Woche zuvor vom Anwaltsteam des Labels kontaktiert worden. Man hätte ihm mitgeteilt, dass das Label die Alben aus den Streaming-Diensten entfernen werde. „Ich habe diesem Vorgehen nicht zugestimmt und bin wirklich schockiert, dass es so weit gekommen ist”, twitterte er.

„Ich bin verärgert darüber, dass Domino die drei Alben von mir, die das Label besitzt, von den Streaming-Diensten entfernt hat. Das ist herzzerreißend für mich. Leute haben sich gemeldet und gefragt, warum sie die Musik nicht streamen können, und ich muss leider sagen, dass das nicht in meiner Macht liegt”, so Hebden weiter.

Der Schritt von Domino Records ist Teil eines laufen Rechtsstreits aufgrund von Streaming-Lizenzgebühren. Hebden fordert einen höheren Satz von 50 Prozent der Streamingerlöse sowie Schadensersatz in Höhe von bis zu 70.000 Pfund, während Domino argumentiert, dass der derzeitige Satz von 18 Prozent völlig rechtmäßig sei, da es Streaming bei Vertragsunterzeichnung 2001 noch nicht gab. Am 18. Januar 2022 entscheidet ein Gericht in London über den Fall.