Four Tet: Single veröffentlicht, Album angekündigt

Am Mittwoch veröffentlichte Four Tet mit „Loved” die erste Single aus seinem anstehenden Album, das auf seinem eigenen Label Text erscheinen wird.

Es ist sein erstes Album seit dem 2020 erschienenen Longplayern Sixteen Oceans und Parallel. Im selben Jahr veröffentlichte er auch 871 unter seinem Alias 00110100 01010100.

Four Tet ist das Hauptalias von Kieran Miles David Hebden, einem der erfolgreichsten und geschätztesten Musiker an der Schnittstelle von elektronischer Musik und Pop. Er hat etliche Singles, Remixe und Edits und 22 Alben veröffentlicht und produziert – unter diversen Pseudonymen wie etwa Joshua Falken, Percussions, ⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ, 00110100 01010100, 4TLR oder KH.

In den späten Neunzigern war er als Teil des Trios Fridge aktiv, Anfang der Zweitausender wurde Four Tet als Solokünstler im Rahmen der Folktronica-Strömung bekannt. In den Zehnerjahren erarbeitete er sich im Club- und Festivalkontext mit zahllosen Remixen und Edits eine nachhaltige Präsenz. 2023 erregte er mit seinem Coachella-Auftritt mit Fred again.. und Skrillex Aufsehen.

„Loved” ist nach Four Tets Angabe der Opener des neuen Albums. Wann genau es erscheint, ist noch nicht bekannt.