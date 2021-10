Lotic (Foto: Alex de Brabant)

Das IT ISN’T HAPPENING-Festival für experimentelle Clubmusik lädt am 22. und 23. Oktober zu seiner vierten Ausgabe ein. Im Z-Bau in Nürnberg finden sowohl Konzerte als auch audiovisuelle Liveshows von internationalen und lokalen Künstler*innen statt. Von Ambient über Deconstructed Club bis hin zu Industrial bildet das Festival eine große Bandbreite an experimentellen Sounds ab.

Ein besonderes Highlight des Festivals ist der Auftritt der britischen Künstlerin Lotic. Zusammen mit Emmanuel Biard entfacht sie in der audiovisuellen Show Endless Power ein energetisches Feuerwerk aus R’n’B, Hyperpop und Deconstructed Club. Ein weiteres Highlight bildet der Auftritt des unter anderem bei Hyperdub veröffentlichenden Nazar. Schwerpunkt ist dabei sein rough kuduro sound, bei dem er Noise, Bass und Rhythmusmusik verbindet.

Das Festivalwochenende wird von dem experimentellen Radiosender It Ain’t Local von Carlos R. & Joy gerahmt, das Live-Feeds, Interviews und Telefongespräche in den Äther trägt .

Groove präsentiert: It Isn’t Happening Festival 2021

22. Oktober bis 23. Oktober

Tickets: Festivalpass 24€, Tagesticket 14€

IT ISN’T HAPPPENING

Z-Bau

Nürnberg