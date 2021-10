Ellen Allien und Lebanon Hanover (Foto: Presse)

Bpitch-Chefin Ellen Allien wendet sich mit diesem Remix dem Romantic-Dark-Wave-Duo Lebanon Hanover zu und verwandelt den Track „Living on The Edge” in einen berauschenden Techno-Cut. Hierzu verwendet sie ihren eigenen Gesang, erhöht das Tempo und fügt dem Arrangement pochende Drums hinzu, um dem Track ihre eigene Note zu verleihen.

Lebanon Hanover bringen eine überraschend düstere Seite in Ellen Allien zum Vorschein. Somit bleibt Ellen Allien dem ursprünglichen Geist des Songs treu und bringt clubtaugliche Sounds in Einklang mit der melancholisch-romantischen Klangästhetik des Gesangs. „Ihre Texte sprechen mir aus der Seele”, erklärt Ellen Allien dazu. „Sie verkörpern für mich ein Gefühl dafür, wo ich herkomme. Das Berlin der Vergangenheit, das leer und wandelbar war, voller Möglichkeiten, aus denen wir endlich aufblühen durften.”

Lebanon Hanover haben es Ellen Allien so angetan, dass sie gleich drei Songs der Band bearbeitet hat. Der Track unserer Premiere, „Living On The Edge (Ellen Allien 146bpm)”, ist die letzte Bearbeitung auf der Remix-EP. Zum ersten Mal zu hören waren die Remixe bei einigen Live-Auftritten, unter anderem bei ihrem letzten Boiler Room. Sowohl Ellen Alliens Fans als auch die der Band waren dabei von den Neuinterpretation so gefesselt, verlangten nach einer offiziellen Veröffentlichung. Jetzt werden diese Wünsche erhört.

Tracklist:

01. Lebanon Hanover – Living On The Edge (Ellen Allien Mix)

02. Lebanon Hanover – Invite Me To Your Country (Ellen Allien Remix)

03. Lebanon Hanover – Living On The Edge (Ellen Allien 146bpm)

VÖ: 22.10.2021 / 04.02.2022

Format: Digital/Vinyl