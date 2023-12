Terminal V: Diese Artists treten bei Schottlands größtem Techno-Festival auf

- Advertisement -

Am 13. und 14. April 2024 findet das Terminal V zum zehnten Mal in Edinburgh statt – und zwar direkt beim Flughafen, in Schottlands größter Indoor-Location. Über 80 internationale Artists verteilen sich im Royal Highland Centre auf fünf Landebühnen. Mit dabei: bekannte DJs wie Daria Kolosova, Kobosil und Ellen Allien, aber auch lokale Artists wie Sikoti.

Über 40.000 Personen sollen für die Jubiläumsausgabe des Terminal V nach Edinburgh kommen. Tickets gibt’s bereits im Vorverkauf – alle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. Unseren Festival-Bericht vom Terminal V 2021 könnt ihr außerdem hier nachlesen.

Terminal V Festival

13. und 14. April 2024

Royal Highland Centre

Edinburgh

Tickets: Wochenendticket ab 160 Euro