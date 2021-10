O-Wells (Foto: Pauline Schey)

Der eng mit dem Frankfurter Label Die Orakel verbundene Frankfurter O-Wells liefert uns mit dem Track „Orchid” ein intimes, vielschichtiges Stück Musik, das vom Sampling lebt.

Das Stück ist Teil der am 15. Oktober erscheinenden EP SUZIVA01 auf dem gleichnamigen Label SUZI. Der in Brüssel lebende Cleveland hat für das erste Release auf seinem Imprint zusätzlich den Berliner Rudolf C, den Mexikaner Tristan Arp und den in Amsterdam lebenden dequenic versammelt. Zusammen feilen sie an ihrer breakigen, intimen und verspielten Art von elektronischer Tanzmusik.

Der Track von O-Wells lebt von der Entwicklung der einzelnen Elemente. Lehrbuchhaft beginnt der Breakbeat mit einer simplen, an Garage erinnernden Snare und wird schließlich zum komplexen rhythmischen Fundament des Tracks, das immer wieder auftaucht und die Motive und Melodien dramaturgisch untermalt. Diese wechseln sich ab und übernehmen jeweils kurz die Führung. Dazu erklingen ab und an Vocalschnipsel sowie kurze melodische Acid-Bleeps.

Gegen Ende des Tracks übernehmen rhythmisch gebrochene Pads die Führung und warten schon darauf, vom DJ in den nächsten Track gemixt zu werden – denn so schnell wie die antreibenden Pads auftauchen sind sie auch wieder verklungen.

SUZIVA01 EP



A1. Rudolf C – Life in the Petri Dish

A2. Tristan Arp – Tentacular

B1. queniv – What is this about?

B2. O-Wells – Orchid

VÖ: 15.10.2021

Format: Digital/Vinyl