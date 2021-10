The Warehouse Project (Foto: Presse)

Am 25. September wurde ein 20-jähriger Gast der Partyreihe The Warehouse Project um 3:30 morgens in ein Krankenhaus in Manchester eingeliefert, wo er schließlich verstarb. Auf der Drum ‘n’ Bass-Party, die er besucht hatte, waren unter anderem Andy C und Ed Rush & Optical aufgetreten.

Der Grund seines Todes ist bisher noch nicht bekannt. Vier Personen, die an derselben Party teilnahmen, wurden für den Besitz und den Verkauf von Drogen festgenommen. Ein Sprecher der Veranstaltungsreihe drückte gegenüber der Familie des Verstorben sein Mitgefühl aus und kündigte die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden an.

Erst kürzlich war in London ein 21-jähriger Gast von The Cause verstorben. Die Fälle von minderwertigen, gesundheitsgefährdenden Pillen häufen sich nachdem die Clubs in England am 11. Juli wieder aufgemacht haben.

Laut Vice liegen die Gründe für den Verkauf von sogenannten Fake Pills in einem Mangel an verfügbarem MDMA in Europa, einem verringerten Konsum während des Lockdowns und in Brexit-bedingten Lieferengpässen.