Mobiles Drug-Checking: Schleswig-Holstein plant Teststationen vor Clubs

In Schleswig-Holstein soll es voraussichtlich ab Ende 2024 kostenloses Drug-Checking vor Clubs geben. Konsumierende könnten dann ihre Drogen anonym auf Inhaltsstoffe überprüfen lassen. Das mobile Angebot, das in „Info-Zelten oder -Räumen” auch auf Festivals umgesetzt werden soll, soll sichereren Konsum ermöglichen.

Der Kieler Verein Odyssee, der das Drug-Checking in Norddeutschland künftig organisieren soll, würde das Angebot gerne schon im Frühsommer anbieten. Da die erforderliche Rechtsverordnung des Gesundheitsministeriums aber nicht vor Herbst in Kraft treten soll, dürfte das mobile Drug-Checking in Schleswig-Holstein frühestens Ende des Jahres anlaufen.