Axel Boman (Foto: Press)

Stockholm Vibes. Wer den schwedischen DJ und Produzent Axel Boman nicht kennt, sollte die Ernsthaftigkeit seines Interesses an elektronischer Musik vielleicht ein wenig hinterfragen. Bereits im jungen Alter versorgte er mit seinem Bruder die kleine Clubszene in Stockholm mit seinem einzigartigen, frischen Sound. Nach seinem Durchbruch auf Pampa mit seinem Song „Purple Drank” standen ihm die Türen offen.

Ein Besuch an der Red Bull Music Academy in London später gründet Axel Boman das Label Studio Barnus mit Kornél Kovács und Petter Nordkvist. Studio Barnus ist viel mehr als nur ein Label – ein DJ Trio, ein Studio mitten in Stockholm, mehrere selbst veranstaltete Events und natürlich eine Brutstätte von Talenten wie Bella Boo, Sofia Kourtesis oder Baba Stiltz. Mit einer riesigen Bandbreite an Veröffentlichungen und weltweiten Auftritten hat sich Axel Boman etwas aufgebaut. Seine Musik hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Axel Boman verteilt Einladungen, sich komplett in seiner Musik zu verlieren und überrascht regelmäßig mit neuen Facetten.

In den Charts von 2011 erleben einen aufstrebenden DJ kurz nach der Gründung seines Labels. Axel Boman zeigt uns seine Inspirationen, aus der wir heute noch auf seine Musik schließen können – und zum Abschluss schenkt er uns noch einen seiner ersten Releases auf Studio Barnhus.

