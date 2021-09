Jonny L ist ein Urgestein unter den britischen Drum ‘n’ Bass-Produzenten. Aber auch unter dem Pseudonym Mr. L und als Teil des des britischen Garage-Duos True Steppers hat er Musik veröffentlicht. Bald verließ er sein Imprint XL und gründete 1999 sein eigenes Plattenlabel Piranha Records. Er produzierte weiterhin Singles, doch mit einem dunkleren Touch. Bekannt wurde er aber 1992 mit der Rave-Single „Hurt You So”, welche 1997 im Track „Oh Boy” von den Fabulous Baker Boys gesampelt und geloopt wurde.

Für die Wiederveröffentlichung von Jonny Ls „Hurt You So” im Jahr 2021 stellt Kniteforce die Original-Mixe und Remixe von 1993 an die Seite von einem damals nur als White Label erhältlichen Remix der Hardcore-Legende Phuture Assassins. Auf der 12″ erklingen klobige Breakbeat-Samples, dröhnende Acid-Lines, maximal sequenzierte Synthesizer und gepitchte Vocal-Samples, die an eine fruchtbare Epoche der britischen Tanzmusik erinnern.

Jonny L ‘Hurt You So’ and ‘Hurt You So (Remixes)’

You So (Original Mix) You So (L Mix) You So (S&M Mix) You So (Deep Pain Mix) You So (Black Label Bootleg Mix) You So (Phuture Assassins Remix) You So (Ed Solo & Dope Ammo Remix)

VÖ: 01.10.2021

Format: Digital