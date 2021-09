Das alte Zodiak (Foto: Detlef Krenz)

Das Zodiak Free Arts Lab im Erdgeschoss der Schaubühne am Halleschen Ufer galt als einer der prägenden Orte für die experimentelle Rockmusik, die später in den Ambient-Sound der Berliner Schule mündete. Diese Avantgarde-Musik nannte man auch Krautrock oder Kosmische, in ihr überschneiden sich Minimal Music, (Psychedelic-)Rock, Jazz und Elektronik. Das Zodiak Festival im HAU erinnert an diese Bewegung und möchte auch die immer relevanten Fragen nach politischen und kulturellen Verhältnissen stellen. Konzerte, Kollaborationen und Installationen dokumentieren die Arbeit des Berliner Undergrounds verschiedener Generationen.

Kollektive wie Datashock, Monika Werkstatt oder Contagious loten die experimentellen Grenzen der Musik aus. Konzerte werden beispielsweise von dem Jan Jelinek, The Notwist oder Ton–Steine-Scherben-Gründungsmitglied Wolfgang Seidel mit Taste Tribes gespielt.

Wer vor Ort sein möchte, muss uns nur eine Mail schreiben, denn GROOVE verlost 3×2 Festival-Tickets für den Freitag mit dem female Künstler*innen-Kollektiv Monika Werkstatt mit Gudrun Gut, Midori Hirano, Islaja und Pilocka Krach. Um zu gewinnen, schick bitte eine Mail mit dem Betreff HAU mit eurem vollen Namen, dem vollen Namen eurer Begleitung und ihrer E-Mailadresse an gewinnen@groove.de.

Groove präsentiert: „Bildet Nischen! – Rückkopplungen aus dem Zodiak Free Arts Lab”

21. – 26. September 2021

Line-Up: Hans-Joachim Roedelius, Manuel Göttsching, Günter Schickert, Wolfgang Seidel, Taste Tribes (Alfred 23 Harth, Hans Joachim Irmler, Wolfgang Seidel, Günter Müller), Nika Son, Galina Ozeran, Etkin Çekin, Detlef Krenz, Sebastian Lee Philipp, Monika Werkstatt (Gudrun Gut, Midori Hirano, Islaja, Pilocka Krach), The Notwist, Die ANGEL (Dirk Dresselhaus & Ilpo Väisänen), Christoph Dallach & Andreas Dorau, Valentina Magaletti, Andrea Belfi, Katharina Ernst, Marta Salogni, Air Cushion Finish, Niklas Kraft, Sven-Åke Johansson, Jan Jelinek, Contagious, Datashock, Kulku

Tickets: ab 5€

HAU1

Stresemannstraße 29

10963 Berlin