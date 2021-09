Super Flu (Foto: Presse)

Das interaktive Digital-Festival LifeLive lädt ein Gutes zu tun. Am 18. September ab 20 Uhr könnt ihr zwischen verschiedenen Bühnen hin- und herschalten, per Videochat miteinander sprechen und feiern, wo immer ihr den Stream erlebt. Also eigentlich wie Chatroulette, nur mit guter Musik. Die Einnahmen gehen dabei nicht nur an die Veranstalter*innen und Künstler*innen, sondern auch an Medica Mondiale. Diese Organisation setzt sich weltweit für Frauenrechte ein und unterstützt durch sexuelle Gewalt traumatisierte Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten, zur Zeit vor allem in Afghanistan.

Auf den verschiedenen virtuellen Stages sind unter anderem Pan-Pot und Super Flu zu erleben. Der Stil-vor-Talent-Floor wird von Niko Schwind, Cioz oder Schlepp Geist bespielt.

Groove präsentiert: LifeLive Charity Festival

18. September 2021

Line-Up: Pan-Pot, Super Flu, Schlepp Geist, Heerhorst, Suzé, Andy’s Echo, Annett, Gapstream, Cioz, Deer Jade, Elif, Niko Schwind, Mehr is Mehr, Josephine Wedekind, Dachkatze, Empro, Wiebe Roose, Techtakel´s All Arms Closing, The Flush, Toilet Allstars

Hier findet ihr am 18. September ab 20 Uhr den kostenlosen Zugang zu dem Festival.