Anfisa Letyago: „Ich spreche nur über meinen Job”

- Advertisement -

Anfisa Letyago ist ein Phänomen: In den letzten Jahre hat sich die DJ von Neapel aus auf die ganz großen Bühnen des Technozirkus gespielt, schon davor verdiente sie sich auf EDM-Terrain erste Sporen. Ersteres gelang ihr mit fixen, treibenden Sets, die die Lust am Raven klar über musikalischem Snobismus priorisieren. Dieser offensiv vorgelebte Spaß und eine kompromisslos positive Attitüde markieren die wichtigsten Eckpfeiler in Letyagos Arbeitsethos.

Damit hat sie einiges mit einem ihrer großen Vorbilder gemein, das der Karriere der gebürtigen Russin den entscheidenden Schwung verpasste: Carl Cox. Wie sie die Bekanntschaft des britischen Superstars machte, hat sie Redakteur Maximilian Fritz im Zoom-Gespräch verraten. Außerdem erklärt sie, wieso Instagram die ideale Möglichkeit ist, sich bei ihren Fans erkenntlich zu zeigen, wie es um die Szene in Neapel bestellt ist und warum Musik und Politik für sie strikt getrennt bleiben müssen.