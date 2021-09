Beispielbild ClubDavid Jackson

Nachdem das Verwaltungsgericht das generelle Tanzverbot gekippt hatte, beschließt der Berliner Senat die 2G-Regelung. Geimpfte und Genesene dürfen nun voraussichtlich ohne Maske tanzen.

Nachdem der Senat am Dienstag eine Änderung in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschloss, tritt ab Samstag mit großer Wahrscheinlichkeit die Regelung in Kraft, die den Zutritt für Menschen mit Impfung oder bereits Genesene ermöglicht. Der Beschluss gilt allerdings nur für sogenannte „Tanzlustbarkeiten”. Über 2G und 3G werde im Senat weiterhin diskutiert, so die Gesundheitssenatorin der SPD Dilek Kalayci.