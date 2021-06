Der lange Zeit nur in Gefügen wie dem Moritz von Oswald Trio oder Sun Electric oder als Produzent anderer Künstler*innen auftretende Max Loderbauer begann 2013 auch mit der Veröffentlichung von einigen wenigen Solo-Werken. Spätestens durch das gemeinsam mit Ricardo Villalobos auf dem World-Music-Label ECM veröffentlichte Re: ECM machte er sich auch außerhalb der Szene einen Namen. Nach dem 2020er Donnerwetter-Solo und dem gemeinsam mit Vladislav Delay produzierten Roadblocks erscheint nun auf Radiant von Concentric Records seine Beisteuerung zu dieser Ambient-Compilation.

Warmes Tastendröhnen, die Töne wandern langsam auf der Klaviatur nach oben und eine gedämpfte, knackende Kalimba trägt zu einer sanften Geräuschkulisse bei. Ein fast hingehauchtes Pochen kommt hinzu und wird von träumerischen Synths umgarnt. Währenddessen spielt im Vordergrund eine zuckersüß anmutende Melodie langsam hin und her, immer wieder, ohne Irritationen oder Dissonanzen. Dieses Ensemble baut sich langsam auf und versinkt dann wieder in dem Dröhnen und Knacken vom Beginn. So entsteht ein szenenhafter Traum in einem Power-Nap zwischen Fitness-Workout und Zoom-Termin. Für kurze Zeit ist die Welt in Ordnung, und das Sein in seiner Ganzheit ein Harmonisches.

V.A. – Radiant

1. Max Loderbauer – Harmonic

2. William Selman – Extension Of The Feature Model

3. Petre Inspirescu – The Garden

4. Supply – Inhale / Exhale

5. The Waves – Hold On

6. HOLOVR – Melancholy Of Time

7. ASWA – Dust Palace

Format: Vinyl, Digital

VÖ: 09.07.2021