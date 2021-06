NÔZE (Foto:Presse)

Nicolas Sfintescu und Ezéchiel Pailhès bildeten bis 2018 das Duo NÔZE. Sie lernten sich in Paris kennen, und als Pailhès die Schwester von Sfintescu heiratet, verbindet die beiden noch mehr als nur die Musik. Pailhès arbeitete ursprünglich als professioneller Pianist und machte zudem Filmmusik und Jazz. Sfintescu ist Produzent und Mitbegründer des Labels Circus Company. Der Name NÔZE ist eine Mischung der beiden Vornamen Nicolas und Ezéchiel, welche vor allem für den Spaß an der Musik selbst zusammenarbeiteten. Ihr Debütalbum Craft Sounds And Voices aus dem Jahr 2005 fand großen Anklang in der Szene und ermöglichte dem Duo eine Tour durch Europa.

Die beiden Franzosen scherten sich nicht um Genre-Bezeichnungen – instrumental umgesetzter House sowie Jazz stehen auf dem Programm, ebenso wie Ausflüge in Soul, Blues oder Ska. Doch auch ihre Live-Auftritte voller Alkoholexzesse, Live-Strips und Oben-Ohne-Performances begeisterten ihre Anhänger*innen. Vor drei Jahren gaben die beiden auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass sie sich von nun an auf Solo-Projekte konzentrieren. Ihre GROOVE-Charts von 2006 sind ebenso abwechslungsreich wie die Künstler selbst. Von housigen Sounds, wie Christopher Justs gleichnamigen Track, über Minimal-Klänge bei „Tormenta De Cerebros” bis hin zum Future Jazz auf Ian Simmonds’ „International Songs” ist alles vertreten. Improvisation, Hedonismus, Experimente, Instrumente – diese Kombination der beiden Pariser machen ihre Charts von vor 15 Jahren so hörenswert.

