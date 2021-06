Berlin (Foto: Ralf Knufer)

Da auch in der zweiten Hälfte des Jahres die Hürden für Veranstaltungen im Freien groß sind, prescht die Initiative Draussenstadt erneut vor, um eintrittsfreie Events für die zweite Hälfte des Jahres zu veranstalten. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung hat die Clubcommission nun 13 Orte ermittelt. Die Genehmigungen für Kulturveranstaltungen können nun von den Hostkollektiven und Antragssteller*innen gemeinsam eingeholt werden.

Aus einem Budget der Senatsverwaltung für Kultur und Europa fließen eine Million Euro in das Projekt, für die einzelnen Veranstaltungen zwischen August und Ende 2021 sind bis zu 25.000 Euro an Hilfen möglich, in Sonderfällen sogar 40.000 Euro. Zu den 13 Modellorten gehören u.a. das Strandbad Plötzensee, das The Stick und die Tamara-Danz-Höfe. Für Lesungen, Performances etc. sind weitere Locations nutzbar. Bedingung für die Durchführung ist ein den geltenden Bestimmungen entsprechendes Hygienekonzept. Das Antragsformular ist noch bis zum 18. Juni online.