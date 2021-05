Test-Rave in Liverpool (Foto: Video-Screenshot von liverpoolecho.co.uk)

Yousef Zaher organisierte als Teil seiner Club-Event-Reihe Circus in einem Liverpooler Warehouse die erste Veranstaltung seit Pandemiebeginn, bei der statt Social Distancing und Masken bloß ein negativer Corona-Test als Sicherheit ausreichte. Unter dem Motto „The First Dance” fanden zwei von der Regierung als Versuch gestartete Events statt, die am Freitag und Samstag jeweils 3.000 Besucher*innen anzogen.

Unter anderen sorgten Sven Väth, The Blessed Madonna, Jayda G und Fatboy Slim für eine ausgelassene Stimmung, die in Anbetracht der Weltlage mitunter befremdlich anmutete. Euphorie und Optimismus in Großbritannien kommen allerdings nicht von ungefähr: Nachdem die Clubs nun seit 15 Monaten geschlossen waren, erhofft man sich durch dieses Experiment positive Ergebnisse und eine baldige landesweite Öffnung der Venues.

Vor Ort waren deshalb Spezialist*innen anwesend, die u.a. die Raumluft testeten, um so die mögliche Ausbreitung des Virus abzuschätzen. Kameras filmten die Bewegungen der Teilnehmer*innen und werteten die Daten in Bezug auf die Vermischung der Gäst*innen und die damit einhergehende mögliche Verbreitung des Virus aus.

Obwohl Großbritannien mit über 127.000 Toten europaweit die größte Opferzahl zu beklagen hat, konnte mittlerweile fast die Hälfte der 66 Millionen Einwohner*innen zum ersten Mal geimpft werden. Ansteckungen und Todeszahlen gingen stark zurück, und nach einem harten Lockdown begann Anfang April stufenweise die Lockerung der Restriktionen, die ab 21. Juni zur Gänze aufgehoben werden sollen.

Die Resonanz auf die Abende ist im Allgemeinen positiv. Jedoch gibt es auch ernsthafte Kritik am Host des Events. Diesem wird einerseits vorgeworfen, mit Sven Väth gerade einen derjenigen DJs gewählt zu haben, die vor Kurzem noch in Indien tourten – einem Land, das sich wie kein anderes der Welt derzeit in einer humanitären Katastrophe befindet. Ein anderer Kritikpunkt ist das Line-Up selbst, das einige der üblichen prominenten Namen versammelte.