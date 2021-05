Post-Lockdown Clubbing Worldwide (Foto: Electronic Beats)

In der neuen englischsprachigen Ausgabe des Electronic Beats Podcast spricht die EB-Chefredakteurin Whitney Wei mit Amichay Matyas, Rui Ho, Tzusing und Gafacci über ihre Clubbing-Erfahrungen nach dem Lockdown. Denn während in Deutschland seit über einem Jahr das Nachtleben außen vor bleibt, können die Menschen in Ländern wie Israel, Neuseeland, Ghana, China oder Taiwan zum Teil oder schon wieder vollständig in den Genuss von Open-Air-Festivals und Clubs kommen.

Wie sich Amichay Matyas aus Tel Aviv nach seinem ersten Post-Lockdown-Gig vor einer großen Crowd gefühlt hat oder wie die Hauptstadt Ghanas, Accra, zum Pilgerort für feierfreudige Prominente wurde, erfahrt ihr in der neuen Folge des Electronic Beats Podcast.