Nation of Gondwana (Foto: Presse)

Heute Mittag hat die Nation of Gondwana den Ticketvorverkauf gestartet. Mit einem strikten Hygienekonzept reagiert das Festival auf die derzeitige Ausnahmesituation. Die mehr oder weniger harten Lockdowns und die Bundesnotbremse verhindern kulturelle Veranstaltungen bis mindestens 30. Juni. Trotzdem soll die Nation of Gondwana dieses Jahr – wie immer vor Corona – am gewohnten Standort in Grünefeld bei Berlin stattfinden. Das Event ist dieses Mal jedoch auf zwei Termine aufgeteilt: Es findet vom 16. bis 18. und vom 23. bis 25. Juli statt – wie beim letzten Mal 2019 auf vier Bühnen. Ferner gibt das Festival sein Line-Up bekannt, zu dem unter anderem DVS1, Gerd Janson, DJ Gigola und Paramida gehören.



Das günstigste Ticket kostet 202,80 Euro. Die gestiegenen Ticketpreise ergeben sich aus den gestiegenen Produktionskosten, erklärt das Festival. Sowohl die Beschaffung von PCR-Tests, die im Preis beinhaltet sind, als auch die Aufteilung auf zwei Wochenenden sind mit neuen Kosten verbunden.

Seit mehr als 25 Jahren existiert in der brandenburgischen Idylle die als Alternative zur Love Parade gestartete Nation of Gondwana. Das Festival genießt nicht nur unter Berliner*innen einen besonderen Status. Die Integration der Dorfbewohner*innen ist wesentlich. Im Gegensatz zu neueren Festivals war hier Gleichberechtigung und Solidarität von Anfang an ein Grundkriterium der Organisator*innen. Die Organisation und Verpflegung der dieses Jahr insgesamt etwa 10.000 Besucher*innen wird von den Pyonen mit der Unterstützung durch das Dorf gestemmt. Um das Festival zu ermöglichen, wurde ein dreistufiges Testverfahren erarbeitet. Eine fünfzehnseitige Kurzversion des Konzepts ist online einsehbar.

Der Ablauf des eigens für das Festival mit Hilfe von Virolog*innen, Epidemiolog*innen und Aerosolforscher*innen ausgearbeiteten Verfahrens beginnt bereits beim Kauf des personalisierten Tickets. Diesem beigelegt ist ein PCR-Testvoucher, der in einem Zeitraum von 24 Stunden vor Festivalbeginn in einer der auf der NoG-Website angegebenen Partnerstationen einzulösen ist. Erst ein negativer Bescheid generiert letztendlich das Ticket, mit dem vor Ort zwei weitere Stufen durchlaufen werden. Auf ÖPNV und Shuttlebusse wird dieses Jahr gänzlich verzichtet, die Anfahrt mit dem Auto oder Fahrrad ist vorausgesetzt, um möglichst kleine Cluster zu bilden.

Eine 100-prozentige Sicherheit bieten diese Maßnahmen jedoch auch nicht – alles geschieht unter der Voraussetzung der kommenden Lockerungen und Beschränkungen. Nicht das Feiern steht im Mittelpunkt, sondern die Gesundheit der Menschen. Am Ende entscheiden das Impfgeschehen und die aktuellen Inzidenzzahlen. Um dahingehend auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt sich die Subskription der hauseigenen Mailinglist.

GROOVE präsentiert: Nation of Gondwana 2021

Milan, 16.-18.07.2021

Line-Up: Der Dritte Raum, Eclair Fifi, Fjaak, Héctor Oaks, Jennifer Cardini, Ki/Ki, MCMLXXXV, Paramida, Tijana T, Virginia und viele mehr.

Kranich, 23.-25.07.2021

Line-Up: Blawan, Carl Craig, Clara Cuvé, DVS1, Ellen Allien, Gerd Janson, Mama Snake, Monika Kruse, Recondite, Reka Zalan und viele mehr.



Alle weiteren Informationen findet ihr hier.