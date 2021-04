RBB-Dokureihe Schattenwelten (Screenshot: rbb/PQPP2 GmbH )

Die 41-minütige Doku Rave und Rausch aus der Reihe Schattenwelten des RBB beschäftigt sich mit der Frage: Was macht die Pandemie mit den Feiernden und der Partyszene, für die Berlin so berühmt ist? Dabei konzentrieren sich die Autor*innen Anja Buwert, Tassilo Hummel, Jan Karon und Malte Schumacher vor allem auf illegale Underground Raves, die in privaten Wohnungen, in Kellern und in den Wäldern von Brandenburg stattfinden.

Die Autor*innen sprechen unter anderem mit den Betreiber*innen des ://about blank und mit Veranstalter*innen unerlaubter Partys. Nicht nur die Berliner Feierszene tauscht sich während der Pandemie in unzähligen Telegram-Gruppen aus, auch Drogen-Lieferservices bauen sich über die App ein großes Netzwerk an Kund*innen auf. Der RBB präsentiert in dem Film die Ergebnisse eine aufwändigen Recherche, mit der die Autor*innen herausfinden wollten, wie diese illegale Infrastruktur arbeitet. In Rave und Rausch wird versucht, die verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten von Menschen, die sich im Dilemma zwischen Partyverbot und dem parallel weiterlaufenden kapitalistischen Normalbetrieb befinden.

