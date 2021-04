Axel Boman (Foto: Presse)





Nach sieben Jahren hat sich letzten April Jens-Uwe Beyer unter seinem Pseudonym Popnoname zurückgemeldet. Der Kölner Künstler ist seit den frühen 2000ern aktiv und mit einer Mischung aus Deep-House, Minimal-Techno und Pop bekannt geworden. Nun, ein Jahr nachdem das Album erschienen ist, kündigt das Kölner Label Feines Tier eine EP mit fünf Remixen an. Darunter auch einer von Axel Boman, der den Track „The Church And The Devil” neu mischt. Der Schwede schaffte seinen großen Durchbruch 2010 mit seiner Purple Drank EP auf DJ Kozes Pampa Records. Neben seiner Arbeit als Solokünstler tritt er auch gemeinsam mit John Talabot als Talaboman auf.

Ein Synthesizer steigt kleine Treppchen auf und ab. Im Hintergrund zieht ein leises Pad hinüber. Die Treppchen werden lauter. Eine leichte Kick-Drum und Claps kommen hinzu. Die Pads formen sich langsam zu einer zarten Melodie, aus dem Hintergrund drängen mehr Synths nach vorne. Eine simple Bassline verschafft dem Track noch den letzten Schliff. Die Stimmung ist sonnig, farbenfroh und verträumt. Und doch ein wenig melancholisch. So hört sie sich dann wohl an, die Spannung zwischen Kirche und Teufel.

Horizons Remixes (Feines Tier)

1. Supermercado De Madre (Ada Remix)

2. The Church And The Devil (Astrobal Remix)

3. The Church And The Devil (Axel Boman Remix)

4. All Die Arten (Bryan Kessler Remix)

5. Natural Of Course (MYR Remix)



Format: Digital

VÖ: 23.04.2021