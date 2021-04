Alessandro Adriani (Foto: Presse)

Beim Berliner Club Samheads passt irgendwie alles zusammen. Und das auf die skurrilste Art und Weise. Die Ausstattung des kleinen, aber impulsiven Multifunktions-Space im beschaulichen Rixdorf besteht aus Schaufensterpuppen, Discokugeln, Neonröhren, alten Computer-Displays und allerlei Kram, der irgendwie spacig aussieht. Von der Bar aus gelangt man über eine steile Treppe, kaum breiter als ein Meter, nach unten auf den engen Dancefloor. Und damit zur Herberge der Musik, die dem Interieur gerecht wird. Spacig, synthig, irgendwo zwischen 1981 und 2001 und trotzdem zeitgemäß!



Seit gut zwei Jahren veröffentlicht die Sameheads-Crew nun Various-Artists-Compilations mit Musik von Künstler*innen aus dem Umfeld des Clubs. Und die können sich sehen lassen. Auf dem neuesten Release mit dem Titel Vax! ist unter anderem Mannequin-Records-Chef Alessandro Adriani mit unserer Premiere „Preserved Data Space” vertreten.

Der Track beginnt mit einer satten Acid-Line, die sich durch die gesamte Nummer schlängelt. Stück für Stück kommen immer mehr perkussive Spuren dazu. Mal nähert sich eine zweite Synth-Line, die aber immer im Hintergrund bleibt. Ein schönes Tool für ein Genre, in dem es viel zu wenige Tools gibt.

Vax! (Sameheads)

1. Deti Vechnosti – Pered Rassvetom

2. Alexander Arpeggio & Oh Landy – Der Anruf

3. Rouge Mécanique – Down The Line

4. Automatenfall – Die In Seconds

5. Das Kinn – Das Kinn

6. Alessandro Adriani – Preserved Data space



Format: 12″/Digital

VÖ: 01.06.2021