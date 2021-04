Tony Cruise, Ania Catherine & Dejha Ti (Foto: Electronic Beats)

Im neuen, englischsprachigen Telekom Electronic Beats-Podcast spricht die EB-Chefredakteurin Whitney Wei mit dem Experimental-Art-Duo Ania Catherine und Dejha Ti und Klangkünstler Tony Cruise. In dieser Folge teilen die drei Gäste ihre Gedanken über digitale Kollaboration und greifen Themen aus Mode, Kunst, Musik und Technologie auf. Passend dazu erzählen die in Los Angeles beheimateten Künstlerinnen und der Komponist von ihrer jüngsten Kunstinstallation, die den Titel Automatiste trägt. Gemeinsam erschufen sie einen Web-Browser, der die Herbst-/Winterkollektion 2021 der chinesischen Luxusmarke Mithridate präsentiert. Wie die drei mit ihrer Kunst ein immersives Benutzer*innen-Erlebnis schaffen, mit welchen Problemen sie dabei zu kämpfen haben und was sie an digitaler Kunst und NFTs kritisieren, hört ihr in der neuen Folge des Electronic Beats Podcast: