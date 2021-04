Debba (Foto: Presse)

Die zweite V/A-Compilation aus dem Hause Control Freak Recordings erscheint am 2. April. Vollgepackt mit energetischen Tracks, scheint es, als wolle das junge Londoner Label mit Psycho/Soma zeigen, was möglich ist in der UK-Bass-Musik. Die zwölf Titel der Compilation erstrecken sich über das gesamte Spektrum der britischen Clubmusik. Von trippigen Rhythmus-Reisen bis zu basslastigen Ganzkörper-Workouts, eint die Tracks dabei eine gemeinsam ausgeprägte Liebe zum Detail. Wie schon bei ihrer ersten Compilation, die Anfang des Jahres zu Beginn der Pandemie erschien, spenden Control Freak Recordings wieder einen Teil ihrer Einnahmen an gemeinnützige Organisationen. Diesmal haben sie dafür Wohltätigkeitsorganisationen für mentale Gesundheit ausgesucht.

Auf der Compilation vertretene Künstler sind unter anderem Keplrr, Kincaid, Pluralist und Boeing. Auch der junge britische Produzent Debba hat einen Track beigesteuert. „Solus” heißt sein Beitrag zur Compilation. Mit flirrenden Hats, kraftvollen Bassdrums und einer Vielzahl von Perkussionen kreiert Debba mit „Solus” einen vertrackt hypnotischen Groove. Meisterhaft versteht Debba dabei mit großer Sorgfalt einen Klangraum zu bauen, der zu allen Seiten Tiefen hat. Fast schon binaural bietet der Titel ein immersives Musikerlebnis mit zwingendem Rhythmus. Nach „Solus” kann man gespannt sein auf neue Veröffentlichungen des vielversprechenden Produzenten.

Psycho/Soma (Control Freak Recordings)

1. Customer Service – Dover Tribunal

2. Bolam – Honeycomb Kiss

3. Keplrr – Full Contact

4. Boeing – Mazu

5. Soreab – Swallow’s Dance

6. Pluralist – Aspersion

7. Debba – Solus

8. Ayesha – Magic Eye

9. Tessatura – Est

10. Kincaid – Ghost Dog

11. Finnaman – Restart Hi

12. Midnight Manoeuvres – In Excess

Format: Vinyl, Digital

VÖ: 2. April 2021