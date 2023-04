Die Platten der Woche mit Huren, Maroki, Mausimental, Photonz und Proc Fiskal

Proc Fiskal – Rt Hon DL (Hyperdub)

Die Musik von Proc Fiskal klang für mich immer so, als würde sich eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung an zwei bis zwölf Quadratmetern Luftpolsterfolie zu schaffen machen. Sie knallt, aber nie so laut, dass es weh tut. Außerdem macht sie sehr viel Spaß. Diesen seelischen Scherenschnitt schafft der Schottenrock unter den Beat-Briten auch mit seinem neuen Hyperdub-Release Rt Hon.

Wir sprechen hier von vier Tracks, die allesamt in futuristischen Kurzfilmen laufen könnten, in denen sich menschenähnliche Geschöpfe in der Fisheye-Perspektive verrenken, bevor sie, sagen wir: mit Goldfischen blubbern. Man sieht diese Filmchen und denkt sich: What the fuck, zum Glück dauert der Scheiß nur drei Minuten! Der Soundtrack bleibt trotzdem hängen. Monate später hört man was Ähnliches – eine abgehackt klirrende Bassline, verschwörerischen Autotune, Pling-Plong-Percussion – und denkt sich erneut: What the fuck! Nicht aus Ablehnung, sondern der Überraschung wegen, weil: Woher kennt man bloß diese Sounds? Proc Fiskal hat diesen Brainfuck-Moment patentiert. Die einzige Reaktion ist: What the fuck! Christoph Benkeser