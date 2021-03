DJ Marcelle (Foto: Presse)

DJ Marcelle mit musikalischen Genres definieren zu wollen, wäre irrsinnig. Wer schon mal ein Set von ihr gehört hat, weiß vermutlich, was gemeint ist. Oft mit drei Plattenspielern gleichzeitig kreiert sie in ihren Kompositionen, wie sie ihre Sets gerne nennt, einen komplett neuen Sound. Dafür bedient sich die DJ aus Amsterdamer gerne allerhand afrikanischer Musik und mixt diese mit tanzbaren, westlichen Rhythmen. Kantig und skurril und mit radikalen Stilwechseln von der einen zur nächsten Sekunde. Auf Events rund um den Globus wird man ihren Namen allerdings nur ab und zu finden – den modernen Jetset-Lifestyle der DJ-Szene lehnt sie eben so sehr ab, wie die gesetzten Grenzen von Genres. Auf dem Shanghaier Label SVBKVLT mixt sie nun den Track „Less Than A Pound Of Flesh” der Produzent*innen Osheyack & Nahash.

Ähnlich wie hinter den Decks springt DJ Marcelle hier zwischen verschiedenen Rhythmus-Patterns hin und her. Erst eine Kickdrum und eine Hi Hat, dann auf einmal Subbass und dann auf einmal Ziegen. Ziegen? Ja Ziegen. Erst menschliche Nachahmungen der Rufe von Ziegen. Und irgendwann unmissverständlich Ziegen. „Mähhh.” Und auf einmal Snaredrums. Und ist das eine Kuhglocke? Und wieder Subbass. Und jetzt? So richtig weiß man nie, wo es lang geht, wie es weiter geht, wann ein Höhepunkt erreicht ist, wann es zu Ende geht. DJ Marcelle eben. Komprimiert in vier Minuten. „Mähhh.”

Club Apathy (SVBKVLT)



1. Club Apathy

2. Pegged

3. Less Than A Pound Of Flesh

4. The Heel

5. Less Than A Pound Of Flesh (DJ Marcelle’s‘Just A Few Ounces’Remix)

6. The Heel (Nkisi Remix)

Format: Digital

VÖ: 02.04.2021