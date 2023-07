Juli 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

DJ Fett Burger & Dama – Emotional Tripper (Sex Tags UFO)

Der Norweger Peter Mitterer alias DJ Fett Burger ist mit seinem Label Sex Tags seit den frühen Nullern am Start. Im Allgemeinen könnte man seinen Sound vielleicht am besten zwischen elektronischem Global-Underground, Ambient-UK-Breaks-IDM und NYC-UK-90s-Underground-Tribal-House-Garage ansiedeln. Letzteres Genre war der Sound, der damals auf dem ursprünglichen Sex Mania herauskam und in der Sound Factory von Junior Vasquez oder auch der Ballroom-Szene gespielt wurde.

Die Einfilterung der Deep-House-Synth-Layer gelingt Fett Burger, der Emotional Tripper zusammen mit Dama produziert hat, ganz gut. Allerdings tuckerten die 90s-Produktionen damals nicht so entspannt über die Tanzfläche („Arkalia Sun (Unconscious State)”). „Sanza Paura” kommt als Mischung zwischen depressiv-retrofuturistischer England-Detroit-80s-Euro-Industrial-Disco und der Spät-90s-Den-Haag-Munich-Connection mit Upbeat-Pumpen-Basslauf daher. „Disco Storia (Fizz Trance)” erklärt den neuen Techno-Kindern zumindest per Titel die ästhetische Nähe zwischen Trance und Disco. Und erinnert durch die sich psychedelisch ins Gehirn schraubenden Synth-Loops entfernt an die „Knights of the Jaguar”-Remixe aus dem Jahr 2000. Während „N9 (Arte Rumero 7 Version)” die Breakbeat-Sample-House-Electro-Grenze in Richtung Hallraum- und Deepness-Verwirrung noch einmal spannend neu auslotet. Mirko Hecktor

