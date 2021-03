Modeselektor (Foto: Presse)

Modeselektor kündigen ihr neues Album Extended an. Die 27 Titel umfassende Arbeit soll am 09.04.2021 auf Monkeytown Records veröffentlicht werden. Hierbei handelt es sich um ein Mixtape, welches ausschließlich aus eigenem, unveröffentlichtem Material besteht. Ab Ende April erscheint monatlich eine Reihe von EPs mit den vollständigen, ungemixten Tracks, mit Remixen, Neuinterpretationen und Kollaborationen mit namhaften Gästen. Zusätzlich wird das Mixtape vom 60-minütigen Video Work des Tänzers Corey Scott-Gilbert begleitet.

Im Herbst 2019, als die Band nach der Veröffentlichung des Albums Who Else von ihrer Tournee nach Berlin zurückkam, festigte sich der Gedanke, den bislang unerfüllten Traum eines Mixtapes zu realisieren. Gernot Bronsert und Sebastian Szary durchforsteten archivierte Festplatten, deren Inhalte teilweise bis in das Jahr 2007 zurückreichten und arbeiteten an unvollendeten Ideen weiter. Dieser Prozess wurde Anfang 2020 zunehmend intensiviert und ist nun abgeschlossen. Extended erzählt in knapp 66 Minuten die Geschichte des Berliner Duo, das Album verkörpert zugleich den musikalischen Werdegang und die Zukunft von Modeselektor. Es wird digital, auf CD und als limitiertes Tape veröffentlicht. Zusammen mit der Ankündigung präsentieren die beiden ein YouTube-Video, mit dem sie den Fans das Warten auf das Album versüßen.

Format: Digital, CD, Kassette

VÖ: 09. April 2021