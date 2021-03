Crosspolar & Vague Voices (Foto:Presse )

Das Berliner Label Vaagner nimmt zusammen mit dem bulgarischen Kollektiv Amek Collective am Easterndaze x Berlin 2021 teil. Die Konzertreihe soll Künstler*innen und Kollektive aus Osteuropa und Berlin verbinden. Die beiden DJs Stefan Bachvarov und Angel Simitchiev, besser bekannt als Vague Voices, arbeiten mit dem beim Vaagner beheimateten Taavet Kelle, alias Crosspolar, zusammen. Gemeinsam produzierten sie den Track „Lift A Curse”, der am 26. März auf der B-Seite des gemeinsamen Albums En Embrace erscheint.

Der Track beginnt mit teilweise meditativen und ruhigeren Tönen, welche an schnelles, jedoch behutsames Ein- und Ausatmen erinnern. Das harmonische Zusammenspiel geht schlagartig in eine dunkle, aufgeregte Atmosphäre über. Wie der Name des Tracks schon vermuten lässt, wird die Stimmung eines sich lösenden Fluches transportiert. Vague Voices und Crosspolar gelingt es, sowohl Wärme als auch Gefühlskälte zu vereinen – und das macht den Sound des Tracks so abwechslungsreich und speziell.

An Embrace

1. Ekin Fil & krāllār- Koyu (Тъмно)

2. Anasisana & Zhe Pechorin – Vigor Halt

3. Evitceles & Fortunes Brine – Fallow

4. Crosspolar & Vague Voices – Lift A Curse

Format: Digital/Tape

VÖ: 26.03.2021