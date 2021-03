T/Error (Foto: Presse)

Eines haben uns diese ungewöhnlichen Zeiten gebracht. Einen unermesslichen Schwall an musikalischem Output. Der Dancefloor ist verboten und die Langeweile treibt die Kreativität an. Schlafzimmer werden zu Studios umfunktioniert. Bandcamp läuft auf Hochtouren. Labels schießen wie Pilze aus dem Boden. Eins dieser neuen Imprints nennt sich LDI Records. Zuhause ist das Label in den Niederlanden – ein Land, das der elektronischen Musik immer wieder Releases bester Qualität liefert. LDI, kurz für Lloyd’s Dark Imperium, möchte sich den dunklen, atmosphärischen Facetten von Electro widmen. Der erste Release kommt nun vom experimentellen Produzenten T/Error mit der Sieben-Track-Mini-LP Rindler Horizon.

Eine schnarrende Snaredrum und eine Kickdrum mit viel Subbass starten „All The Clocks In The World”. Die Geräuschkulisse, die sich bald darüber legt, klingt in etwa so, wie man sich den Sound im Maschinenraum eines Spaceshuttle vorstellt. Quietschende Bleeps, blinkende Synths, kantige Schläge hier und da. Hallende Pads schleichen sich langsam in den Vordergrund, eine Roboterstimme sagt immer und immer wieder die Worte „All The Clocks In The World”. Spätestens jetzt ist die mystische Weltraumatmosphäre vollendet. Dunkel, atmosphärisch, Electro – ein spannender Track, der dem Motto das Labels allemal gerecht wird!

Rindler Horizon (LDI Records)



1. Tachyonic Antitelephone

2. FutureVision

3. All the Clocks in the World

4. Gravitational Field

5. Soylent Green

6. Ultraviolet Storm Radiations

7. Rindler Coordinates



Format: 12″/Digital

VÖ: 29.03.2021