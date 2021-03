Tim Sweeney (Foto: Presse)

Tim Sweeney pausiert seine langjährige Radioshow Beats In Space. Nach 21 Jahren teilte er dies am 9. März live auf WNYU-FM mit. „21 Jahre! Vielen Dank fürs Zuhören”, sagte er, versicherte dann jedoch, es handele sich nur um eine Auszeit.

Noch als Student startete Sweeney seine Beats-In-Space-Show auf dem Radiosender der New Yorker Universität. Obwohl er schon 2003 graduierte, führte er sie über die letzten 17 Jahre weiter und entwickelte sie dabei mit Gastmixen von nahezu allen wichtigen DJs zu einer der einflussreichsten Radioshows der Szene. 2011 startete Sweeney außerdem das Label Beats In Space Records, auf dem in den letzten Jahren Veröffentlichungen von Andras, Lord Of The Isles und Jaakko Eino Kalevi zu hören waren.

Weiter sagte Sweeney in seiner letzten Show: „Es war eine verrückte Reise die letzten 21 Jahre hier bei WNYU. Jede Woche eine neue Sendung, keine Pausen, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich möchte mich bei allen bedanken, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihr bleibt mir auch in Zukunft treu, wann immer das sein mag.”

Hier könnt Ihr die vorerst letzte Show nachhören.