Bowyer (Foto: Presse)

Rube Goldberg, auch bekannt unter seinem Alias Bowyer, beschert dem Katalog von Antheas Label Partisan einen neuen Beitrag. Die Britin hat ihr Label 2016 ins Leben gerufen. Das Debüt lieferte damals die Amerikanerin Oshana mit der hochgelobten Arcadia EP.

Der ebenfalls britische Bowyer ist bekannt für sein Label Rube Goldberg Series, auf dem er regelmäßig Various-Artist-Compilations veröffentlicht. Für Partisan steuert er nun die 4-Track-EP Something From The Chiffonier bei.

Die EP startet direkt mit dem Titeltrack und dieser eröffnet mit einer simplen Synthesizer-Melodie, begleitet von einer pumpenden Kickdrum. Schnell wird klar, dass die EP eine warme, sommerliche Richtung einschlägt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Anthea ihre Label-Showcases unter anderem im Berliner Open-Air-Venue Club der Visionäre veranstaltet – ein Floor, der für warme Chicago-Tracks berühmt ist. Die Stimmung wird immer ausgelassener, von Zeit zu Zeit legt sich eine seichte Melodie aus Pads über den Groove. Die Gedanken wandern unweigerlich zu Erinnerungen an Open-Airs und Festivals. Im englischen und französischen Sprachgebrauch bezeichnet man als Chiffonier eine Art alte Kommode mit vielen Schubfächern zum reinstopfen und vergessen. Vielleicht hat Bowyer eins seiner Schubfächer ausgemistet und ist in Erinnerungen und Nostalgie versunken. Verübeln kann man es ihm nicht.

1. Something From The Chiffonier

2. Turbo Grill

3. Badgers Crossing

4. Global Positioning System



Format: Vinyl

VÖ: 24.03.2021