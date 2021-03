Monkey Safari (Foto: Presse)

Das Team des Berliner Start-ups lifelive.io hat ein neues, weltweit einzigartiges Konzept für Online-Festivals geschaffen. Auf einer Streaming-Plattform erlauben es die Funktionen ihres neuen Übertragungs-Modells während des Festivals nicht nur wie üblich zwischen den unterschiedlichen Streams zu wechseln, sondern auch individuell mit anderen Teilnehmer*innen per Videochat zu kommunizieren.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Labels realisiert das Start-Up nun ein eigenes Festival. Das LifeLive Festival findet am 13. März auf der Streaming-Plattform von lifelive.io statt. Teilnehmende Künstler*innen sind unter anderem AKA AKA, andhim, Super Flu, Yetti Meissner, Pretty Pink, Jake The Rapper und viele mehr. Zwischen insgesamt fünf parallel laufenden Floors von Stil vor Talent, Senso Sounds, Monaberry, Deep Woods und Soundity kann dabei gewechselt werden.

Um ein möglichst reales Festival-Erlebnis zu schaffen, gibt es während des Festivals neben den verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten die Option, über einen sogenannten „Bar Button” Drinks zu sich nach Hause zu bestellen. Das ist allerdings vorerst nur in Berlin möglich.

Die Tickets für das LifeLive sind trotz der großen Fan-Basis der teilnehmenden DJs limitiert. Obwohl das Festival online stattfindet, stehen insgesamt nur rund 5000 Tickets zum Verkauf. Laut den Veranstalter*innen soll damit eine intime, familiäre Atmosphäre garantiert werden. Für den Inhaber der begleitenden Agentur Push Hard PR, Lars Kämmerer, stellt das neue Format des Start-Ups die Zukunft der Eventbranche dar. Auch nach der Pandemie erhoffe er sich, dass das Streaming-Modell als hybride Ergänzung von Festivals genutzt werde.

Weitere Informationen zum Festival findet ihr hier.

Groove präsentiert: LifeLive-Festival

13. März 2021

Line-Up: 2 Girls 1 Club, Acid Foxy, Aka Aka, Andhim, André Winter, Frederik Lechner, Hidden Empire, Jake The Rapper, Jil Tanner, Kaiser Kuba, Louisiane, Maksim Dark, Monkey Safari, Monoabe, NenaHalena, Oliver Huntemann, Oliver Koletzki, Pretty Pink, Serioes & Legendaer, Super Flu, The Sorry Entertainer, Thomas Lizzara, Viktor Talking Machine, Yetti Meissner, YouNotUs und viele mehr