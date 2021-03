HUSH (Cover)

Seit dem Frühjahr letzten Jahres ist Ruhe eingekehrt in die ehemals wummernden Hallen und Gänge der Berliner Techno-Institutionen. Aus früher höchstens kurzweilig verlassenen Orten der Begegnung sind heute entfremdete Räume voll gähnender Ungewissheit geworden. In sich abwechselnden Etappen der Hoffnung und Enttäuschung blieben die Protagonist*innen der Berliner Clubkultur in ihren Habitaten allein zurück.

Mit dem Willen festzuhalten, was in Zeiten der Pandemie in geisterhafte Stille verfallen ist, besuchten die Fotografin Marie Staggat und der Journalist Timo Stein von April 2020 bis Januar 2021 insgesamt 42 Berliner Technoclubs. Ihre Eindrücke haben sie nun in einem Fotoband gesammelt.

Mit Interviews und Porträts dokumentieren sie in HUSH: Clubkultur in Zeiten der Stille die pandemisch verordnete Ruhe, die für die Protagonist*innen der Berliner Nächte auch zu einer Zeit der existenziellen Ängste wurde. Großer Verzweiflung, aber auch großer Kreativität und unbändigem Optimismus seien sie dabei begegnet.

Mit HUSH: Clubkultur in Zeiten der Stille liefern Staggat und Stein nicht nur ein interessantes Protokoll des Ausnahmezustandes, sondern schaffen durch eine Vielzahl an Geschichten, Interviews und Anekdoten auch ein für die Subkultur bedeutsames Zeitdokument der Berliner Electro- und Technoszene.

Das Buch ist am 01. März 2020 im Parthas Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Die Einnahmen kommen dabei auch den beteiligten Clubs zugute.

Im Folgenden eine kleine Auswahl der Bilder des Fotobands.