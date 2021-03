Reptant (Foto: Presse)

Lou Karsh, der seit 2017 unter dem Alias Reptant Musik veröffentlicht, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für elektronische Acid-Machine-Jams auf Labels wie Tomahawk, Salt Mines, Planet Euphorique oder Kalahari Oyster Cult gemacht. Sein kürzlich veröffentlichtes Album Return To Planet X’Trapolis auf seinem eigenen Label LKR Records schlug Wellen und landete auch in unseren GROOVE Charts Januar/Februar auf Platz 2. Während sich sein Sound mit jeder Platte weiterentwickelt hat und gewachsen ist, sind die Kernwerte von Electro und Acid immer noch das Herzstück seiner Arbeit.

Mit der EP The New Adaptive Lacerta liefert der junge Australier sein Debut auf dem Frankfurter Label Die Orakel. Bei Ultra Violent Light schlängeln sich sprudelnde Synths um das Gerüst aus präzisen Drums und erzeugen einen Reptant-typischen Electro-Breakbeat-Groove. Das Feuerwerk aus modulierenden Resonanzen baut sich immer weiter auf und wird durch glasklare Pads mit viel Delay veredelt. Es brodelt und knistert in allen Ecken ohne chaotisch oder diffus zu wirken.

The New Adaptive Lacerta (Die Orakel)

1. Ultra Violent Light

2. Skatter Tek

3. Sticky Feet

4. Absorption

5. Metachrosis

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 19.03.21