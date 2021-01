Das Hannoveraner Label Turnland kündigt für den 05. Februar 2021 eine 19-Track-Compilation an. Vertreten sind darauf unter Anderem Vril, Lauer, Johannes Albert und Felice. Neben einer wohl kuratierten Auswahl an sowohl warmen wie harten House-Tracks besticht die Compilation auch mit einer sozialen Komponente, die dem Namen leicht abzulesen ist: Solidarity Is A Weapon. Denn die Einnahmen sollen der Roten Hilfe zugute kommen. Die Rote Hilfe ist ein Verein, der sich gegen die Repression linker Aktivist*innen einsetzt. So leisten unter anderem Anwälte Mitgliedern Rechtsbeistand, wenn diese sich keinen leisten können.

Die Idee einer Soli-Compilation ist dem Label auf einer persönlichen Ebene sehr wichtig. Sie selbst sehen sich nicht als großartig involviert in politischen Aktivismus, kritisieren aber einen zunehmenden Rechtsruck. Sowohl innerhalb der Polizei, bei rechtsextremen Anschlägen als auch im Umfeld der Corona-leugnenden Querdenker. Alle Künstler*innen sowie Zuständige für das Mastering und Grafikdesign stellen ihren Beitrag für die Compilation ohne Bezahlung zur Verfügung.

Die Rote Hilfe gibt es in ihrer heutigen Form seit 1975. Sie orientiert sich an einer namensgleichen Organisation, die seit 1924 ähnliche Dienste angeboten hat, bis sie sich, durch das nationalsozialistische Regime unter Druck gesetzt, 1936 auflöste. Bis Mitte 2019 zählte der Verein knappe 11.000 Mitglieder.

Solidarity Is A Weapon (Turnland)



Filburt Bad News – NBATE (Filburt Remix)

Johannes Albert – Adult Deer

Lauer – Admin Reveal

Flood – Not Alike

Julius Optic – Lye

Memoryboy – synthetic love

Bad News – OBL 4 Life

fl_000 – Japanese Talk

Gustaaf – Rest in Pace

Dusa – forward without forgetting

Age Eternal feat. Dusa – l.i.s

Age Eternal – 4444

VRIL & His Master’s Voice as Adderall – Cryosleep

Baby Hübner – Self-Optimation

Felice – Destination Facepalm

Coco Cobra – O.R.C.A

Mey Brother – Keep Going

Shan – AWOL

Janis Zielinski – Backyard Boogie

VÖ: 05.02.2021