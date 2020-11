Talismann (Foto: Bart Heemskerk)

Zwei Jahre sind seit Guy Blankens letztem Release als Talismann vergangen. Auch um sein Alias Makam ist es in letzter Zeit ruhiger geworden. Mit ausdrucksstarken Releases auf Ostgut und Dekmantel hatte Blanken im vergangenen Jahrzehnt neben seinen eigenen Labels Amulett und Talismann kontinuierlich Dancefloor-Filler hervorgebracht. Einen entsprechenden Ruf als DJ erarbeitete er sich besonders durch seine Residencys in den beiden inzwischen geschlossenen Amsterdamer Clubs Trouw und De School.

Ende November startet mit Percussion Part 1 unter seinem Techno-Alias Talismann Blankens neues Projekt. Die LP, die als erste einer Serie von Alben erscheint, ist seine Hommage an die tanzenden Rhythmen, die jedem noch so düsteren Sound-Konstrukt eine Seele verleihen. Die Verbindung aus schamanistisch anmutenden Synth-Sessions und funktionalen Dancefloor-Tools soll eine Einladung an jede*n sein, mitzumachen und Synergien zu erzeugen. „Fryction” erinnert dabei an seinen früheren Big-Room-Techno-Hit „Mars Wars”. Ein angriffslustiger, voluminöser Rhythmus, der sich durch eine simple Clap zu einem wirkungsvollen DJ-Tool formt.

Hört hier unsere exklusive Premiere von „Fryction“:

Talismann – Percussion Part 1

01. Ynbend

02. Anchoryst

03. No Syn Nosotros

04. Shayker

05. Fryction

06. Trybal Dub

07. Intellyct Protector

08. Trybal Beat

09. Solyr

10. Loadyng Phase

11. Jylya

12. Drynk

Format: Limited 12″ (6 Tracks) / Digital

VÖ: 27. November 2020