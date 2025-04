Else: Gewinne Tickets für die erste Open-Air-Party des Jahres

Der Berliner Club Else startet dieses Wochenende in die neue Open-Air-Saison. Zur Eröffnung am 26. April kommt das Stuttgarter Techno-Label Mutual Rytm mit Vertreter:innen wie SHDW, Regent oder Talismann.

Was das heißt? Vor allem gute Musik, tendenziell härter und also so, wie das früher in einem Berliner Bunker geklungen haben muss. Wer da noch nicht dabei war, kann sich auch einfach anhören, was Regent zuletzt für Clergy produziert hat, das dann auf Schwäbisch übersetzen und schon weiß man, was mit Mutual-Gründer SHDW auf einen zurollt.

Weil wir Gutes noch besser machen, könnt ihr auf der Gästeliste stehen. Wir verlosen 1×2 Tickets für die erste Else-Party des Jahres – zur Teilnahme schickt ihr bis 25. April um 12 Uhr eine E-Mail mit eurem Namen und dem Betreff ELSEOPEN an gewinnen@groove.de.