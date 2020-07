Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche vier ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche stellen wir euch die aktuellen Lieblingsplatten von Freddy K, Mary Lake und dem Paloma-Resident Tom vor. Hier gibt es jede Menge fesselnden Techno, diverse Broken-Beat-Spielereien und sonnige House-Grooves für den schleifenden Sommer. Die Verkaufs-Charts kommen vom Mailänder Plattenladen Serendeepity.

Freddy K (Berlin)

Freddy K (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

1. Audition – Intruders [Audition]

2. Linear Search – Koma [KEY Vinyl]

3. Border One – Host [Border One]

4. Pfirter & Kr!z – Purification Of Malice [Mindtrip]

5. P – Singularity [TRO]

6. PVS – Kontrol [KEY Vinyl]

7. Selección Natural – Fictional Mathematics [PoleGroup]

8. Phara – Life of Krumar [SK_Eleven]

9. Decka – Elimination Techniques [Unterwegs]

10. Benales – Transition [Sino]

Lieblings-LPs:

1. Dimi Angélis – 6th Floor Or Basement [KEY Vinyl]

2. Skudge – Time Tracks [Skudge Records]

3. Shifted – The Dirt On Our Hands [Avian]

Mary Lake (Amsterdam)

Mary Lake (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

1. Various – Slam Jams Vol. 2 [Holding Hands]

2. Anunaku & DJ Plead – 032 [AD 93]

3. Skee Mask – ISS005 [Ilian Tape]

4. Momec – Zephyr EP [FLASH Recordings]

5. Metrist – Pollen Pt. II [Timedance]

6. Lack – Inside E.P. [Livity Sound]

7. Ase Manual – Fuji Club Music [Like That Records]

8. Cyan85 – Bay Of Sampieri [Voitax]

9. Various – On A Nimbus Remixes [NAFF]

10. Despina + Ma Sha Ru – Polychronia [Kindergarten Records]

Lieblings-LPs:

1. Jasmine Infiniti – BXTCH SLÄP [New World Dysorder World Wide]

2. Portable Aka Bodycode – Version [KhoiKhoi Records]

3. Various – HeForShe x femme culture Vol. 3 [femme culture]

Tom (Berlin)

Tom (Foto: Jacqui Röttger)

Lieblings-EPs:

1. Basic Soul Unit – Unbound [Dolly]

2. John Tejada – Personal Archives Vol. 1 [self-released]

3. Rheji Burrell presents N.Y. House’N Authority – Out of Body [Running Back]

4. Octo Octa – She’s Calling [T4T LUV NRG]

5. Technical Onslaught – The Calling, repress [Rawax]

6. Shawn Rudiman – TRO-3 [TRO]

7. Massimiliano Pagliara – Nothing Stays In One Place For Long [Permanent Vacation]

8. Pinty – Midnight Moods [Winged]

9. EM + STAV – Afterglow [Intergraded]

10. Stef Mendesidis – Memorex EP [Clergy]

Lieblings-LPs:

1. Iron Curtis & Johannes Albert – Moon II [Frank Music]

2. Space Afrika – hybtwibt? [self-released]

3. John Beltran – The Season Series [Delsin Records]

Serendeepity (Mailand)

Serendeepity (Foto: Facebook)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Panasonic – Remix EP [Sähkö Recordings]

2. Jamie XX – idontknow [Young Turks]

3. Tamburi Neri – Works #2 [Les Disques De La Mort]

4. Andrew Weatherall – Unknown Plunderer / End Times Sound [Byrd Out]

5. Kakofonico – Vox In My Head EP [Mad On The Moon]

6. Andrew Weatherall – Pamela #1 [Pamela Records]

7. M.S.L – 2020 E.P [Dub Recordings]

8. Against All Logic – Illusions of Shameless Abundance / Alucinao [Other People]

9. Lillipulu – Four Amazing Tracks [Growing Bin Records]

10. Mike Parker – The Devil’s Curators Vol. 1 [Spazio Disponibile]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. Against All Logic – 2017-2019 [Other People]

2. Four Tet – Sixteen Oceans [Text]

3. Gil Scott-Heron – We’re New Again – A Re-imagining by Makaya McCraven [XL]