Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran (zunächst?) nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Nach einer kurzen Pause stellen wir euch diese Woche die Lieblingsplatten vom Amsterdamer Italo-Produzenten Daniel Monaco, dem Paloma-Impressario Finn Johannsen und dem 777-Recordings-Labelchef Ron Wilson vor. Freut euch auf Italo-Basslines von David Carretta, housige Grooves von Hanna und verspulte Vibes von Danny Daze. Außerdem haben wir für euch die Verkaufscharts des Kreuzberger Plattenladens Sound Metaphors.

Daniel Monaco (Niederlande)

Daniel Monaca (Foto: J.B. Heijnen)

Lieblings-Singles & -EPs:

1. Chiara – Studio Line [Bordello A Parigi]

2. Rodion – Senza Sesto Senso [Slow Motion]

3. Rudiment feat. Negativo Datura – F.U.N. [Up North Records]

4. Masarima – Freak Like U [Royal Oak]

5. A.C. Band – Good Feelings [Periodica Records]

6. Baroque – Fires On The Plain (David Carretta Remix) [MSQ Records]

7. Mondowski feat. Curses – Prison Of Command [Ransom Note]

8. Parissior – Illusions Made By Robots (MAN2.0 Remix) [Esthétique]

9. Matthias Speck – STRG F5 (Franz Scala Remix) [Back For Good]

10. Sauvage World – Reach for You [Smile For A While]

Lieblings-LPs:

1 De Ambassade – Duistre Kamers [Knekelhuis]

2 Rosa – Acqua Di Sale [Periodica]

3 Filippo Diana – Musica per Commenti Sonori [Slow Motion]

Finn Johannsen (Deutschland)

Finn Johannsen (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

1. Various – Paloma Vs. Virus 002 [Paloma]

2. Hanna – Love All [Contrafact]

3. SW. – Bck To Ftr [Loveit]

4. Thomas Xu – Places In Time [Steady Flight Circle]

5. Rheji Burrell presents: The Utopia Project – The “V” EP [Running Back]

6. Pearson Sound – Alien Mode [Hessle Audio]

7. Delia Reneé – You’re Gonna Want Me Back (Moplen Disco Mix) [High Fashion Music]

8. Sami Reza – More Love EP [Random Mind State]

9. Vick Lavender – Beautiful Lie [Visions]

10. Snips – Edits Vol. 2 [Barbershop]

Lieblings-LPs:

1. L’estasi Dell’oro – Time To Breathe Inward [Macro]

2. SVN – Mechine LP [Going Good]

3. Millsart – Every Dog Has Its Day Vol. 6 [Axis]

Ron Wilson (Deutschland)

Ron Wilson (Foto: Juri Sertic)

Lieblings-EPs:

1. Carlota – The Bow [Trip Recordings]

2. NGLY – Ngly Sampler Vol. 1 [self-released]

3. Koehler – Light Magic [ESP Institute]

4. Garis – In Bits [Future Times]

5. Jon Watts – Music for 3 CDJs [Butter Sessions]

6. Danny Daze – Propaganda & Manipulation [Omnidisc]

7. Baby T – Porta [Samurai Music]

8. Assel – Deceased Party [Anus Records]

9. Davis – Dance Perata [Live at Robert Johnson]

10. Rupert Marnie – Catwalk EP [The Press Group]

Lieblings-LPs:

1. Low Budget Aliens – Junk DNA [XPQ]

2. K.T.S. – Insureccion [Tensal]

3. Roza Terenzi – Modern Bliss [Planet Euphorique]

Sound Metaphors (Berlin)

Sound Metaphors (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Unknown Artist – H.A.N.D 01 [Have A Nice Day]

2. Light Of Love – Melting Pot / Physical Love [Miss You]

3. Mogwaa – Turquoise [Bless You]

4. Galaxy II Orchestra – Acid Rain [Thank You]

5. NS Kroo – Introduction [Sparring Partners]

6. Ebi Space – Teddy EP 2 [Transmigration]

7. Siegmar Fricke – Time Compression EP [Infoline]

8. Saskia – Eeuwig Op Reis [Stroom]

9. Helen – Witch [ZYX Records]

10. Various Artists – Time To Be Alive [candomblé]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. Serginho Meriti – Bons Momentos [Time Capsule]

2. Inoyamaland – Danzindan-Pojidon [WRWTFWW Records]

3. African Head Charge – Songs Of Praise [On-U Sound]