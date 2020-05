Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit Lazare Hoche aus Paris, Regal aus Madrid und der Mexikanerin rRoxymore. Freut euch auf House von Louie Vega, den brachialen Sound von Viper Diva und verschrobene Breaks von Minor Science. Die Verkaufs-Seite präsentiert euch der Berliner Melting Point Record Store.

Lazare Hoche (Paris)

Lazare Hoche (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Louie Vega – Cosmic Witch [Nervous Records]

02. Matrefakt Ft San Proper – Cream [ATL Records]

03. Spy Guys – Spy Talk (Ron’s Club Mix) [Mixdown]

04. Ultra Naté – Twisted (Got Me Goin Round) (Kenny Dop Dub) [Vega Records]

05. Rockers Revenge, Donnie Calvin – Walking on Sunshine feat. Donnie Calvin (Full Intention Dub) [Full Intention Records]

06. Cotonete & Dimitri from Paris – Parribean Disco [Heavenly Sweetness]

07. Howl Ensemble – Is Punk As Fuck [TURQUOISE BLUE]

08. Mim Suleiman – Mwaitoma [Adera Dera]

09. Secret Society – Our Society [Our Society]

10. Rojid – Kaze [Algorhythmic]

Lieblings-LPs:

01. Roy Ayers – Virgin Ubiquity [BBE]

02. Ziad Rahbani – Houdou Nisbi [La Voix De L’Orient]

03. Pharoah Sanders – Karma [UMG]

Regal (Madrid)

Regal (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Julian Muller – Unrestricted [Not On Label]

02. Viper Diva – Born to be Slytherin [Saike]

03. Einsiedler – Aftermath [Ismus]

04. Z.I.P.P.O – Diaspora [Involve Records]

05. Khidi – Various Artists 1 [KHIDI]

06. Time Traveler – T-RAVE-LER [PLS.UK]

07. Alignment – 1992 [Involve Records]

08. Pavel K. Novalis & JKS – Fast Power Hits [Molekül]

09. Varg2 tm – Fuck Varg [Northern Electronics]

10. Regal – Ego Wars [Bpitch Control]

Lieblings-LPs:

01. Karenn – Grapefruit Regret [Voam]

02. Rhys Fulber – Ostalgia [Sonic Groove]

03. Vril – Bad Manners 4 [Bad Manners]

rRoxymore (Acapulco)

rRoxymore (Foto: Presse)

Lieblings-Tracks:

01. Lechuga Zafiro ft. Linn Da Quebrada – Oraçao (Pense y Dance) [Onda Mundial]

02. Rhyw – Casualty [Seilscheibenpfeiler]

03. Ikonika – Bodied [Don’t Be Afraid]

04. TAYHANA ft. Aggromance – Maravilla [Naafi]

05. Toh Imago – Sainte Barbe (rRoxymore Remix) [Infiné]

06. 96 Black – Party Animal [Hypercolour]

07. Dauwd – Really Good [Psssh]

08. Roza Terenzi – Jungle in the City [Planet Euphorique]

09. Flore – Coded Language [Polaar]

10. Machine Woman – I Make Everything Alright In The Berghain’s Darkroom [Take Away Jazz]

Lieblings-LPs:

01. Minor Science – Second Language [Whities]

02. Lyra Pramuk – Fountain [Bedroom Community]

03. K-Lone – Cape Cira [Wisdom Teeth]

Melting Point Record Store (Berlin)

Melting Point Record Store (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Delano Smith – Deeper Fundamentals I [Mixmode Recordings]

02. Jimpster – One EP [Freerange]

03. KiNK – Nagore [Sofia Records]

04. Elements Of Life – Stand On The Word [Vega Records]

05. Danny Krivit – Edits By Mr. K [Defected]

06. Acid State & Duality – Alien Talk EP [Sequalog]

07. Ex-Terrestrial – Urth Born [Pacific Rhythm]

08. Pender Street Steppers – Raining Again [Mood Hut]

09. Roman Flügel – Garden Party [Running Back]

10. Le Loup – Real Talk EP [CABARET Recordings]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Derek Carr – Pursuit Part 1 [Pariter]

02. Derek Carr – Pursuit Part 2 [Pariter]

03. Shinichi Atobe – Heat [DDS]