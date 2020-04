Ticketschalter (Foto: Unsplash)

Eventbrite hat die Kündigung von 45 Prozent seiner Mitarbeiter angekündigt, inbesondere aus dem Musik-Bereich. Am 8. März gab Präsidentin und Mitgründerin Julia Hartz bekannt, dass die entsprechenden Personen per Telefon informiert würden. Auf Nachfrage der Plattform Billboard gab das Unternehmen folgendes Statement ab:

“Eventbrite has been significantly impacted by the COVID-19 global pandemic, alongside the entire live events industry. We have made the difficult decision to reduce our global workforce by 45 percent. This is a harsh reality to face and we are saddened to see many of our team members depart the company.”