Eine Party im Joy in Henstedt-Ulzburg (Foto: Instagram)

Im Joy, einer Diskothek in Henstedt-Ulzburg, feierten an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag mehr als 800 Leute. Sie müssen sich nun in Quarantäne begeben, nachdem sich ein Gast mit der Omicron-Variante des Coronavirus infiziert hat. Das berichtet der NDR. Henstedt-Ulzburg ist eine halbe Autostunde von Hamburg entfernt.

622 Besucher*innen, die ihre Tickets online gekauft hatten, werden nun per Mail kontaktiert. Die 200 übrigen Gäst*innen besuchten das Joy spontan. Auch welchem Wege sie erreicht werden sollen, ist nicht bekannt. Bei den Veranstaltungen galt eine 2G+-Regelung.

Auch bei einer Party in der Diskothek Rotes Kliff in Kampen auf Sylt ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Von den etwa 120 Gäst*innen einer Party an Heiligabend haben mittlerweile zwölf Personen einen positiven PCR-Test erhalten. Auch hier galt eine 2G+-Regelung.

Wie sich die Gäst*innen des Roten Kliffs anstecken konnten, ist noch nicht klar. Wie im Joy galt auch auf dieser Party eine 2G+-Regelung. Der Betreiber des Clubs, Peter Kliem, äußerte gegenüber der Sylter Rundschau die Vermutung, dass sich ein bis drei ungeimpfte Personen mit gefälschten Impfnachweisen den Eintritt zur Party erschlichen hätten.