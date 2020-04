Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Ganz in Techno-Manier stellt euch Amotik seine aktuellen Lieblinge wie Sorgpad von DJ Ibon und die Restless EP von Border One vor. Der Panorama-Bar-Resident Roi Perez ergänzt seinen neuen Dekmantel-Mix mit einer Auswahl an feinstem House und Volvox aus New York stellt euch mit Muzikalist und Significant Other Acid und Breaks vor. Die Verkaufs-Seite repräsentiert dieses Mal der Berliner Plattenladen Hard Wax.

Amotik (AMOTIK, Berlin)

Amotik (Foto: Helena Majewska)

Lieblings-EPs:

01. Border One – Restless [SK_eleven]

02. Temudo & Nørbak – Bearing Down [Grey Report]

03. Claudio PRC – Ost [AWRY]

04. PWCCA – Booth 1 [INNSIGNN]

05. Notzing – To Induce To Dance – Oscar Mulero Remix [Edit Select]

06. The Automatic Message – Mirrorcity [place]

07. JDØTS – CtrlZ [Selected Records]

08. Akob – Atlas [Planet Rhythm]

09. Matt Hayes – Pursuit [KOMBINAT]

10. DJ Ibon – Sorgpad [KULØR]

Lieblings-LPs:

01. Various Artists – Visions 01 [Clergy]

02. Insolate – Order Is Chaos [Out Of Place]

03. Electric Rescue – Esquisse du Nouveau Monde [Skryptöm]

Roi Perez (Berlin)

Roi Perez (Foto: Matthew Billings)

Lieblings-EPs:

01. DJ October – Eviction [Honey Soundsystem]

02. Bayview Acid Squirrels – Love Is The Slug [Squirrels On Film]

03. Current Obsession – Flipp It [Butter Sessions]

04. Chrissy – In Paradise (Loods Remix) [17 Steps]

05. Nyra – Let’s Trip Out [Canoe]

06. Bjorn This Way – Cave Clan [Superconscious Records]

07. Younger Than Me – Mezcal Trance [90s Wax]

08. Jacky Ferreira ‎– 69 Bingo [Thank You]

09. Anunaku – Teleported [3024]

10. Alleged Witches – Spirit Caller [Dimensions Recordings]

Lieblings-LPs:

01. Eiger Drums Propaganda ‎– Eiger Drums Propaganda II [Macadam Mambo]

02. Flore – Rituals [POLAAR]

03. Koyil – Healing Cycles [DIG]

Volvox (New York)

Volvox (Foto: Marcelo Oliveira)

Lieblings-EPs:

01. Muzikalist – Bizarre Feeling [Chem Club]

02. Moralez – Misanthrop [BNR Trax]

03. Kloves – That’s What They Said [Jack Dept.]

04. Ma Sha Ru – Zer0 [Kindergarten Records]

05. Pizzaboy – Deep Dish [The Bunker New York]

06. Prosdo – Decim808 [Beaufort Beats]

07. Kovyazin D – Red Line [System 108]

08. Azu Tiwaline – Draw me A Silence Part 1 [I.O.T. Records]

09. Annie Hall – Fum [CPU Records]

10. Significant Other – Club Aura [Oscilla Sound]

Lieblings-LPs:

01. Jasmine Infiniti – BXTCH SLÄP [self-released-bandcamp]

02. Sepehr – Shaytoon [Dark Entries]

03. Luke Slater – Funfzehn [Ostgut Ton]

Hard Wax (Berlin)

Hard Wax (Foto: Ragnar Schmuck)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Eric Fetcher – Extension [Inpureform]

02. Nick Araguay – EP [Sähkö Puu]

03. Surgeon – The Golden Sea [Ilian Tape]

04. Al Wootton – Operator [Trule]

05. Various Artists – Various EP Part 2 [Well Street]

06. L.B.K. – Depersonalisation [Bewusste Handlung]

07. Shxcxchcxsh – Vooo [Mord]

08. Origin Unknown – Voyage to the Future / Second Sigh [Liftin’ Spirit]

09. DJ Swagger – Bassline Funkyshit [Thirty Year]

10. Nexus 21 – Made In Detroit [Network 21R]

01. Sleeparchive – Trust [Tresor]

02. The Fear Ratio – They Can’t Be Saved [Skam 036]

03. Andrea – Ritorno [Ilian Tape]