Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit dem Australier DJ Plead, der als Produzent auf seinem libanesischen Hintergrund aufbaut und so Rhythmen, Skalen und Klangfarben des libanesischen Pop und der traditionellen Hochzeitsmusik des Landes mit R’n’B und anderen zeitgenössischen Clubstilen verstrickt. Der in Berlin ansässige Ukrainer Etapp Kyle behandelt wiederum mit seiner jüngsten EP Nolove persönliche Erinnerungen an sein Heimatland. Die Platte erscheint am 20. März auf Ostgut Ton. Gleich dahinter reiht sich Lola Haro ein. Sie ist eine aufstrebende Künstlerin der belgischen Clubszene, deren Gravitationszentrum im 90s-House angelegt ist. Außerdem präsentiert diese Ausgabe mit Muting The Noise der hauseigene Plattenladen von Innervisions seine aktuellen Verkaufs-Charts.

DJ Plead (DECISIONS, Melbourne)

DJ Plead (Foto: Xiaofu Wang)

Lieblings-EPs:

01. Logic1000 — Logic1000 [Sumac]

02. Cop Envy — Z-Sides [Self-Released]

03. Ploy — Ramos / Roy’s Rolls [Timedance]

04. Cliques — Chro [Aquatic Lab Recordings]

05. Tuff Sherm / Cassius Select — S/T [Plastic World]

06. Yak — Umbra / Kaepora [Version]

07. Anunaku — Whities 024 [Whities]

08. Amazondotcom — Mirror River [Subreal]

09. Kangaroo Skull — Palace of Nothing [Temporal Cast]

10. Sir E.U. — Timeism [Future Times]

Lieblings-LPs:

01. Beatrice Dillon — Workaround [PAN]

02. DJ Roc — The Crack Capone [Domino]

03. Empty Set — Empty Set [Caravan Recordings]

Etapp Kyle (Ostgut Ton, Berlin)

Etapp Kyle (Foto: Sergei Veredin)

Lieblingstracks:

01. Peder Mannerfelt — A Queen [Voam]

02. Glaskin — Ratunek [Yael Trip]

03. Fiesta Soundsystem — QKRU 2501 [Warehouse Rave]

04. Minos — Mammoth [Don’t Be Afraid Records]

05. James Shinra — Daydream [Analogical Force]

06. Tryphème — FEY [Central Processing Unit]

07. BOT1500 — Rave_5.1 [Massage Brain Cult]

08. Assembler Code — Outer Trace [Dance Trax]

09. Etapp Kyle — Nolove [Ostgut Ton]

10. Adlas — Emergence [Answer Code Request]

Lieblings-LPs:

01. Volruptus — First Contact [bbbbbb]

02. RX-101 — Serenity [Suction Records]

03. Stenny — Upsurge [Ilian Tape]

Lola Haro (Paradise City, Antwerpen)

Lola Haro (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. Desert Sound Colony — Can Can Wingspan [On Loop]

02. Flora FM — Softest Moon [Exotic Robotics]

03. Anunaku — Forgotten Tales [Whities]

04. Four Tet — Baby [Text Records]

05. Illusion — Cybertrax [Klasse Wrecks]

06. Leafar Legov — Alone [Giegling]

07. Lobec — 5am Nostalgia (Rico Casazza Remix) [Furthur Electronix]

08. Nathan Melja — Synesthesia (Pariah Remix) [Kalahari Oyster Cult]

09. Roy Of The Ravers — Fenix Break [Acid waxa]

10. Tetelepta — Sassoon 011 [Indiga area]

Lieblings-LPs:

01. Andras — Joyful [Andras]

02. Octo Octa — Resonant Body [T4T LUV NRG]

03. Zopelar — Joy Of Missing Out [Apron]

Muting The Noise (Berlin)

Muting The Noise (Foto: Tobias Basel)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Eagles & Butterflies feat. Coloray — Can’t Stop (w/ Gerd Janson Remixes) [Art Imitating Life]

02. Innellea — The World Returns EP [Afterlife]

03. Trikk — Facas EP [Innervisions]

04. Jimi Jules — Fool EP [Innervisions]

05. Denis Horvat — Vokabularium EP [Innervisions]

06. isolée — candy apple red EP [Maeve]

07. Emmanuel Jal & Henrik Schwarz — Kuar Remix EP [Innervisions]

08. ARCYDARO — ARCYDARO 02 [ARCYDARO]

09. Marino Canal — Provenance EP [Siamese]

10. Michael Kamm — DUAT006 [DUATRECORDS]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Various Artists — Secret Weapons Part 12 [Innervisions]

02. Various Artists — YEAR 000.000.001 [Borders Of Light]

03. Panthera Krause — It’s A Business Doing Pleasure With You [Riotvan]